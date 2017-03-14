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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۸

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد خبر داد

کیفیت هوای مشهد برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قراردارد

کیفیت هوای مشهد برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قراردارد

مشهد-رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد گفت:کیفیت هوا امروز مشهد در بیشتر ایستگاههای سنجش آلودگی، در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رضا اسماعیلی در گفتگو باخبرنگارمهر، اظهارکرد:هنگامی که کیفیت هوا بین شاخص ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد کیفیت هوا برای گروههای حساس شامل کودکان، خردسالان، خانم‌های باردار و افرادی که بیماری‌های قلبی و عروقی را در بر گرفته و به این افراد توصیه می شود از تردد در فضاهای باز خودداری کنند.

وی افزود:براساس اطلاعات جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

اسماعیلی تصریح کرد:با توجه به بارش پراکنده در مشهد انتظار می رود میزان قابل توجهی از غلظت آلاینده ها کاسته شده و کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد:هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های لشگر، ویلا و حرم مطهر در شرایط سالم و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد.

کد مطلب 3931957

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