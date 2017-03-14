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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۷

تلاش برای بهتر شدن ظاهر روباتها؛

طراحی روباتهایی با پوستی شبیه انسان

طراحی روباتهایی با پوستی شبیه انسان

محققان دانشگاه آکسفورد در حال طراحی ربات هایی هستند که می توان به آنها پوست مصنوعی پوشاند تا ظاهری کاملا شبیه به انسان های معمولی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، در حالی که ربات های امروزی از نظر نحوه تکلم و شیوه نگاه کردن و تعامل با انسان ها روز به روز در حال بهتر شدن هستند، تلاش برای بهبود ظاهر سرد و ماشینی آنها نیز بیشتر و بیشتر می شود.

پژوهشگران می گویند بافت انسانی خاصی که برای ربات ها طراحی کرده اند از شباهت فراوانی با پوست واقعی بدن انسان برخوردار است و می تواند در صورت کشیده شدن، خراشیده شدن و ایجاد هرگونه مشکل دیگر خود را ترمیم و اصلاح کند.

البته این نوع بافت های مصنوعی انسانی هنوز در مراحل اولیه طراحی بوده و نسبتا گران قیمت هستند، اما می توان انتظار داشت در گذر زمان هزینه تولید آنها کاهش یابد و در آینده ای نه چندان دور شاهد تولید ربات هایی باشیم که افراد به علت ظاهر انسانی خود تمایل زیادی به تعامل با آنها داشته باشند.

تاریخچه طراحی و ابداع این نوع بافت ها به سال ۲۰۱۳ باز می گردد. در آن زمان محققان برای اولین بار موفق به طراحی بافت قلب انسان شدند که از انعطاف زیادی برخوردار بود. قرار است این بافت پوستی بر روی تعدادی از ربات های انسان نما مانند Kenshiro  و Eccerbot  آزمایش شود. 

کد مطلب 3931969

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