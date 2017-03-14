اخلال در شبکه تلفن همراه در مشهد به زودی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر در خبری از گلایه مردم مشهد به دلیل اختلال شدید در خدمات شبکه همراه اول در این شهر خبر داد، در واکنش به این خبر، شرکت ارتباطات سیار ایران از طرف مدیرکل ارتباطات این شرکت به دفتر خبرگزاری مهر توضیحاتی ارسال کرده است که در زیر متن این توضیحات را می خوانید.

درپاسخ به گزارش منتشر شده در آن خبرگزاری وزین تحت عنوان«اختلال تلفن های همراه و مشکلات شهروندان» به اطلاع می رساند بروز مشکلات ارتباطی در برخی نقاط شهرمشهد به عملیات نوسازی وتوسعه شبکه نسل ۴ ارتباط داشته که تا روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه رفع خواهد شدکه البته موضوع بیشتر نیز اطلاع رسانی شده بود.

همچنین مرتبط کردن بحث مشکلات ارتباطی به تعویض سیم کارت های قدیمی همراه اول نادرست واین ادعا که«مخابرات سیم کارت های قدیمی را از رده خارج کرده تا مشترکان نسبت به تعویض سیم کارت های خود اقدام نمایند» نیز کاملا کذب بوده و تکذیب می شود.

شایان ذکر است در خبر روز گذشته خبرگزاری مهر، به دنبال اختلال در شبکه همراه و اینترنت همراه اول، تنهاگلایه های مردمی منعکس شده بود و این خبرگزاری هیچ دخل و تصرفی در اظهارنظرهای شهروندان مشهدی نداشته است.