هر توريست با خريد صنايع دستي 300 دلار ارز وارد كشور مي كند

ابراهيم پورفرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد استقبال توريست ها از صنايع دستي ايران افزود: تنوع صنايع دستي و آثار محلي استان هاي مختلف موجود در كشور باعث شده تا صنايع دستي مورد توجه تمامي گردشگران خارجي قرار گيرد به طوري كه اين افراد براي خريد استقبال زيادي از خود نشان داده اند.

وي با اشاره به اينكه صنايع دستي مي تواند يكي از عوامل موثر در جذب توريست باشد ، خاطر نشان كرد: صنايع دستي ايران منحصر به فرد است بنابراين بايد امكاناتي را براي گردشگران خارجي فراهم كنيم تا آنان به راحتي نسبت به خريد اين آثار اقدام كنند.

رئيس هيات مديره جامعه تخصصي تور گردانان تاكيد كرد: ميزان خريد صنايع دستي گردشگران با يكديگر متفاوت است گاهي يك توريست با خريد يك قطعه فرش دستبافت ابريشم هزاران دلار ارز وارد كشور مي كند و برخي از مواقع نيز گردشگران خارجي تنها در حد 300 دلار صنايع دستي خريد مي كنند.