به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضیزاده هاشمی بعدازظهر سهشنبه در آیین افتتاح چند طرح بهداشتی و درمانی خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: در آستانه فصل انتخابات بجای شور و شعف بیشتر اما برخی فضاسازیها سبب ناراحتی میشود.
قاضیزاده هاشمی عنوان کرد: زیادهروی در قضاوتهای نپخته، تهمت، غیبت و دروغ دل را آزرده میکند.
وی بابیان اینکه مردم فهیم هستند و درست را تشخیص میدهند افزود: بدون تردید تمام مسئولان با نیت خدمت و قصد غربت در وزارتخانهها مشغول هستند.
وزیر بهداشت بیان کرد: بیشتر وزرا با چندین سال سابقه خدمت در وزارت در دولتهای قبل هستند که اکنون نیز بدون منت در حال انجاموظیفه هستند.
وعده وزیر بهداشت در خصوص دو بیمارستان جدید بجنورد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: دو بیمارستان بجنورد و شیروان در ابتدای بهار سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
قاضیزاده هاشمی تصریح کرد: مقررشده است با اتمام عملیات ساخت و تجهیز بیمارستان بجنورد این پروژه با حضور رئیسجمهور افتتاح شود.
وی عنوان کرد: البته زمانی که پروژهای تکمیل شود، معطل مسئول و ایامالله نخواهد ماند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: معتقدیم بهرهبرداری از پروژهها باید بینقص انجام شود چراکه کار مردم است و درزمانی که آماده بهرهبرداری شد، برای مناسبت و یا مسئولی نگهداشته نشود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره به اینکه در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی انجامشده است، اظهار کرد: حوزه کشاورزی و رسیدن به خودکفایی گندم، حوزه انرژی و افزایش فروش نفت از ۹۰۰ هزار بشکه به سه میلیون بشکه ازجمله اقدامات شاخصی است که با نیت خالصانه انجامشده است.
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