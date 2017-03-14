معرفی نمایش های ۶ ماه نخست سال ۹۶ در تماشاخانه سنگلج

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت تماشاخانه سنگلج نمایش هایی را که قرار است در ۶ ماه نخست سال ۹۶ در قدیمی ترین تماشاخانه فعال پایتخت روی صحنه برود، معرفی کرد.

برنامه فصل بهار تماشاخانه سنگلج مبتنی بر حمایت مجدد از ۲ نمایش پر مخاطب در سال های گذشته و ۲ برنامه ویژه خواهد بود. در ابتدا از تاریخ سوم فرودین ماه تا ۱۵ اردیبهشت ماه نمایش «خواستگاری» به نویسندگی و کارگردانی سید عظیم موسوی روی صحنه می رود و از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تا ۲۱ خردادماه نمایش «سرآشپز پیشنهاد می کند» به نویسندگی رضا شفیعیان و کارگردانی شهاب الدین حسین پور اجرا خواهد شد.

همچنین در فصل بهار اپرت «آوازخوان زباله ها» به نویسندگی و کارگردانی «نفیسه لاله» از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت ۵ شب روی صحنه خواهد رفت. در ادامه نیز همزمان با ایام شهادت مولی الموحدین (ع) از تاریخ ۲۲ خردادماه تا ۲ تیرماه ویژه برنامه «شهادت خوانی رمضان» شامل منقبت خوانی، پرده خوانی و شبیه خوانی در تماشاخانه سنگلج اجرا خواهد شد.

در فصل تابستان نیز در ابتدا نمایش «بنگاه تئاترال» به نویسندگی علی نصیریان و کارگردانی هادی مرزبان از تاریخ ۵ تیرماه تا ۳ شهریورماه اجرا خواهد داشت و در ادامه ویژه برنامه «با آقای خلج» شامل نمایشنامه خوانی آثار اسماعیل خلج توسط خود نویسنده و بازیگران شناخته شده تئاتر از تاریخ ۵ تا ۸ شهریورماه روی صحنه خواهد رفت.

هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی نیز از تاریخ ۹ تا ۱۵ شهریورماه در تماشاخانه سنگلج برگزار خواهد شد.