محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به‌منظور مداخله به هنگام در حوادث چهارشنبه‌سوری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به حالت آماده‌باش هستند.

وی افزود: علاوه بر این ۱۱۹ نفر نیروی ستادی و عملیاتی آتش‌نشان نیز آماده مداخله در حوادث احتمالی هستند.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تأکید کرد: سال گذشته در چهارشنبه‌سوری نیروهای آتش‌نشان به ۱۲ حادثه آتش‌سوزی امدادرسانی کردند که پنج مورد از آن عمدی و مابقی به دلیل سهل‌انگاری بود.

یعقوبی تعداد مصدومان آتش‌سوزی‌های چهارشنبه‌سوری در سال گذشته را چهار نفر عنوان کرد و یادآور شد: سال گذشته در حوادث چهارشنبه‌سوری فوتی نداشتیم.

وی افزود: درخواست ما از خانواده‌ها مراقبت از فرزندان خود و ممانعت از بازی با مواد محترقه خطرناک و غیرمجاز است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تأکید کرد: با وجود اینکه آتش‌نشانی حامی شادی مردم در چهارشنبه‌سوری است اما انتظار می‌رود برای ممانعت از بروز حادثه خانواده‌ها هوشیارانه عمل کنند.