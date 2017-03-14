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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل:

۵ ایستگاه آتش‌نشانی در اردبیل به حالت آماده‌باش درآمد

۵ ایستگاه آتش‌نشانی در اردبیل به حالت آماده‌باش درآمد

اردبیل – مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل از آماده‌باش پنج ایستگاه آتش‌نشانی سطح شهر خبر داد.

محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به‌منظور مداخله به هنگام در حوادث چهارشنبه‌سوری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به حالت آماده‌باش هستند.

وی افزود: علاوه بر این ۱۱۹ نفر نیروی ستادی و عملیاتی آتش‌نشان نیز آماده مداخله در حوادث احتمالی هستند.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تأکید کرد: سال گذشته در چهارشنبه‌سوری نیروهای آتش‌نشان به ۱۲ حادثه آتش‌سوزی امدادرسانی کردند که پنج مورد از آن عمدی و مابقی به دلیل سهل‌انگاری بود.

یعقوبی تعداد مصدومان آتش‌سوزی‌های چهارشنبه‌سوری در سال گذشته را چهار نفر عنوان کرد و یادآور شد: سال گذشته در حوادث چهارشنبه‌سوری فوتی نداشتیم.

وی افزود: درخواست ما از خانواده‌ها مراقبت از فرزندان خود و ممانعت از بازی با مواد محترقه خطرناک و غیرمجاز است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تأکید کرد: با وجود اینکه آتش‌نشانی حامی شادی مردم در چهارشنبه‌سوری است اما انتظار می‌رود برای ممانعت از بروز حادثه خانواده‌ها هوشیارانه عمل کنند.

کد مطلب 3932003
محمد میرزایی ناطق

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