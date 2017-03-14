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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۷

مشاور ارشد امنیت ملی کره جنوبی به آمریکا سفر می کند

مشاور ارشد امنیت ملی کره جنوبی به آمریکا سفر می کند

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که مشاور ارشد امنیت ملی این کشور فردا چهارشنبه به منظور گفتگو با همتای آمریکایی خود در باره کره شمالی، به واشنگتن سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز اعلام کرد که مشاور ارشد امنیت ملی این کشور، به منظور رایزنی با همتای آمریکایی خود درباره کره شمالی، به واشنگتن سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، «کیم کوان جین» مشاور ارشد امنیت ملی کره جنوبی قرار است برای رایزنی با «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی واشنگتن درباره کره شمالی، چهار شنبه به آمریکا سفر کند.

لازم به ذکر است که ناو هواپیمابر آمریکایی «کارل وینسون» در منطقه شبه جزیره کره مستقر شده و واشنگتن و سئول هم اکنون در حال انجام رزمایش مشترک شبیه سازی شده رایانه ای در این منطقه هستند.

گفتنی است که کره شمالی بارها با هشدار به واشنگتن و سئول، مخالفت شدید خود را با هرگونه انجام رزمایش آمریکا و کره جنوبی اعلام و آنرا تجاوز به حریم سرزمین خود دانسته و تهدید به مقابله به مثل کرده است.

کد مطلب 3932004

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