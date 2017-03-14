خدمت به مردم صادقانه باشد/لزوم دوری از نفاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور صبح سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان در سال ۹۵ با اشاره به روایتی از امام‌ سجاد(ع)، اظهار داشت: خدمت به بنده خدا قبل از بنده خدا، به خداوند می رسد و اگر کار برای رضای خداوند باشد ارزش پیدا می کند.

وی افزود: قرض الحسنه سنت باارزشی است که در جامعه ما کمرنگ شده است، زمانی که صدقه می‌پردازیم نفع آن به بندگان خدا می‌رسد اما قبل از اینکه به فقیر برسد به خدا می‌رسد و ۱۰ حسنه هم خداوند می‌دهد.

وی بیان کرد: همه کارهای خود را به خدا واگذار کنید که خداوند هر خواسته‌ای که داشته باشید اجابت می‌کند.

امام جمعه رفسنجان در ادامه با بیان اینکه در رفسنجان همبستگی، اتحاد و همدلی خیلی خوبی داریم، اظهار کرد: در این سه سال همراهی در مدیران این شهرستان کاملا محسوس بود و این امر به پیشرفت شهرستان کمک زیادی می‌کند.

رمضانی پور با اشاره به اینکه باید از نفاق دوری کنیم چرا که بدترین عاملی است که خسارت وارد می کند، تصریح کرد: در انجام خدمت باید صادق باشیم، زد و بندها و ارتباطات انسان را شاید ظاهرا بالا ببرد اما روزی همه چیز از دست می‌رود.

وی همچنین با اشاره به حضور پیکر مطهر شهید عبداللهی در رفسنجان، تصریح کرد: این معنویات باید حفظ شود و لازم است از همه کسانی که در مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام حضور داشتند قدردانی کنم.