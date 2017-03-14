به گزارش خبرنگار مهر سردار تقی مهری در مراسم آغاز رزمایش ترافیکی نوروز ۹۶ گفت: این رزمایش با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی شده است و همه همکاران با تمام توان از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین با شعار پرهیز از خطر،آرامش در سفر برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی به صحنه آمده‌اند.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه نوروز امسال با نوروزهای سال‌های دیگر تفاوت دارد، افزود: در ۱۱ ماهه گذشته یک و نیم میلیون «نو گواهینامه» به تعداد رانندگان اضافه شده‌ و همچنین قریب به ۱۹ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده که همین شرایط را متفاوت می‌کند البته همه خدمت‌گزاران نیروی انتظامی و همه دستگاه‌های خدماتی به عنوان نماینده دستگاه‌های خدماتی سعی می‌کنند تعطیلات بی‌خطری را برای شهروندان رقم بزنند.

وی گفت: هواشناسی پیش بینی کرده که امسال در ایام نوروز شاهد بارش برف و باران هستیم؛ از این رو باید با توجه به شرایط ویژه جوی، رانندگی قابل قبولی از سوی رانندگان ارایه شود و هم اینکه مأموران پلیس راهور با حضور پررنگ در جاده‌ها آرامش را به رانندگان القا کنند.