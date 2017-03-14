لزوم رعایت استانداردهای معماری و شهرسازی در ساخت و ساز روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت زمینه سازی جهت دستیابی به عمران و توسعه یکپارچه و همه جانبه روستایی اظهار داشت: بنیاد مسکن برای حصول اطمینان از رعایت تمامی شاخص ها و استانداردهای معماری و شهرسازی در ساخت و ساز روستایی و ارتقای کیفیت و دوام واحدها ساخته شده، بر تمامی مراحل نظارت داشته و خدمات فنی و مهندسی ارائه می کند.

وی در ادامه افزود: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مجاز، افزایش کیفیت ساخت و سازهای روستایی، دسترسی روستائیان به خدمات فنی و مهندسی، تامین زمین های لازم برای عمران و نوسازی روستاها، هدایت توسعه کالبدی و نظم دهی به گسترش فیزیکی روستاها از اهداف مورد نظر در این فعالیت است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تفکیک اصولی زمین و رعایت استانداردها و ضوابط فنی مندرج درطرح هادی، ایجاد انگیزه سکونت و فعالیت برای روستائیان و حمایت از خانوارهای روستایی فاقد زمین برای احداث مسکن را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

وی تملک قانونی اراضی ملی و دولتی در محدوده روستاها را یکی از وظایف بنیاد مسکن دانست و گفت: اراضی تملکی پس از تهیه طرح تفکیکی بر اساس طرح هادی و آماده سازی اولیه، فازبندی و اولویت بندی شده و کاربری های عمومی به دستگاه های اجرایی مربوطه و قطعات مسکونی نیز به متقاضیان واجد شرایط و نیازمند واگذار می شود.

باباپور در پایان تصریح کرد: طرح بهسازی روستاهای نمونه نیز طرحی است که تمامی پروژه‌ های عمرانی مورد نیاز روستا را شامل و براساس آن زمینه‌های لازم برای توسعه سایر بخش ها از جمله اشتغال و معیشت روستائیان فراهم می شود و مجموعه اقدامات اجرایی که در روستاهای نمونه انجام می‌ شود بر مبنای سند توسعه روستا (طرح هادی) صورت می‌ گیرد.