پایان تحصن علما و روحانیون خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر متن بیانیه علما و روحانیون خراسان جنوبی به شرح ذیل است:

مردم شریف انقلابی و شهید پرور استان خراسان جنوبی

با سلام درورد به حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با درود به رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره)و شهدای والا مقام و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ادام الله ظله و تمام خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پیرو اطلاعیه ها و بیانیه های قبلی علما، روحانیتو طلاب انقلابی متحصن در مدرسه علمیه معصومیه بیرجند به استحضار می رساند:

همان طور که می دانید استان ولایتمدار و فرهنگی خراسان جنوبی با مشکلاتی از قبیل خشکسالی و کمبود آب و نداشتن راه آهن، نابسامانی جاده ها، کمبود اشتغال و صنعت پایدار دست و پنجه نرم می کند.

از این رو آرزوی مردم استان این بود که با حضور استاندار فعلی در استان گشایشی صورت گیرد. لیکن متاسفانه نه تنها گشایش قابل ذکری صورت نگرفته بلکه روند نقض قانون و مقررات در استانداری با طرح موضوعاتی از قبیل تغییر تفکر و اشاعه منکری مانند رقص زنان و مردانو اینکه لطمه ای هم به اسلام و مسلمین نمی خورد و نیز حمله به اماکن نیروی انتظامی و درخواست کم کردن یادواره های شهدا تا زمان انتخابات و ده ها مورد خلاف قانون دیگر به اوج خود رسید و به ساحت دین و احکام الهی و مقررات جمهوری اسلامی ایران جسارت شد(۲۸ بهمن)مواضعی که خون به دل امامن زمان ارواحنا فدا کرده و دل هر انسان مسلمان را به درد آورد.

مجموع این گونه مواضع و رفتارها که تداعی کننده رفتار شاهزادگان قاجار است موجب شد ائمه جمعه مواضعی انقلابی و اسلامی اتخاذ کرده تذکراتی بدهند(۲۹ بهمن)و با تجمع طلاب و دانشجویان و مردم انقلابی در دفتر نماینده معزز ولی فقیه حضرت آیت الله عبادی دامت برکاته، ایشان نیز دلسوزانه و پدرانه به مسئولان تذکر دادند.(۳۰ بهمن)و نمایندگان استان نیز بیانیه صادر کردند(اسفند)

انتظار می رفت این تذکرات مورد استقبال و توجه استاندار قراربگیرد و ایشان به درگاه خداوند متعال توبه و از علمای دین و مردم مسلمان عذرخواهی کند لکن با گذشت سه هفته از اظهارات و اعلام تذکرات و همراه بودن رسانه ها با ایشان ، پاسخ مناسبی در این خصوص منعکس نشد بلکه در نامه مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری ، به ائمه جمعه و سایر تذکر دهندگان توهین هایی صورت گرفت(۲اسفند)

و این رویه منجر به تجمع طلاب و روحانیون در مدرسه سفیران هدایت بیرجند(۳اسفند) و تجمعات دیگر در سطح استان در نهایت منجر به تعطیلی دو روزه حوزه های علمیه استان و آغاز تحصن علما و روحانیت انقلابی استان شد(۱۸اسفند)

پس از گذشت دو روز از تحصن علما ، با پیگیری نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته، قائم مقام وزیر کشور جهت بررسی موضوع به استان سفر کردکه به جای رسیدگی و بررسی عادلانه موضوع، رفتاربا تبحتر و دون شان، با مردم حاضر در تحصن و تحصن کنندگان و رفتاری ناشایست در دفتر نماینده معزز ولی فقیه همراه با بی حوصلگی و پیش داوری از خود نشان داد و موجبات ناراحتی بیشتر مردم را فراهم نمودو ایجاد هزینه و بدون هیچ دستاوردی استان را ترک کرد.

هم اکنون پس از ۶ روز تحصن و اعتراض که با حمایت قلبی قاطبه مردم ولایتمدارایران اسلامی و حضور باشکوه جمع کثیری از اقشار مختلف مردم استان همراه بود بر اساس رهنمودهای بزرگان با توجه به شرایط زمانی مواضع خویش را به رح ذیل به استحضار مسئولان دلسوزان نظام و مردم عزیر ایران و استان می رسانیم:

۱- معتقدیم این مدت علی رغم تحریم رسانه ای در قالب های گوناگون با مسئولان ذی ربطاتمام حجت کرده و هشدار لازم را ابلاغ نموده ایم و اینک زمان پاسخ از سوی دولت است.

۲- با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ایام فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عید نوروز با ایجاد تغییر در شیوه عملکرد خود، ضمن تبریک پیشاپیش سال نو این ایام موفور السرور به مردم مومن و متدین استان فرصتی جهت تامل، رسیدگی و اقدام شایسته وزارت کشور در نظر می گیریم.

۳- دبیرخانه تحصن جهت رصد اقدامات مسئولان ذی ربط و پشتیبانی نهضت روشنگری پیوسته فعال می باشد.

۴- بدیهی است علما و روحانیت انقلابی خراسان جنوبی پس از رصد و جمع بندی اقدامات احتمالی وزارت کشور و یا هر گونه اقدام هنجارشکنانه از سوی مسئولان دولتیاستان، در خصوص استمرار حرکت انقلابی خویش و عکس العمل مناسب، تصمصم مقتضی را اتخاذ کرده، اقدام انقلابی مورد نظر را تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهد کرد.

۵- امیدواریم در این فرصت و در ایام تحویل سال، تمام افرادی که به نوعی از این لطمه و تعرض به ساحت مقدس دین اسلام آگاهی یافتند به ویژه خواص جامعه با مد نظر قرار دادن اصول و مبانی اسلام و انقلاب ، نسبت به اتخاذ موضعی که موجب روسفیدی دنیا و آخرت آنها باشد، به جمع بندی برسند.

۶- در پایان از ابراز حمایت مراجع عظام تقلید، علما و روحانیت استانهای قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و ...، نمایندگان محترم ولی فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی، نماینده محترم استان در مجلس خبرگان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همراهی تمام مجموعه هایی که به نحوی اعلام حمایت نمودندبه ویژه اقشار مختلف و آحاد مردم مومن و انقلابی داخل و خارج استان، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده ، از خداوند متعال برای همگان اجر و برکت مسالت داریم.

والسلام علی من اتبع الهدی

علما، روحانیت و طلاب انقلابی خراسان جنوبی