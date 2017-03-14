استقبال شهروندان از کمپین «نه به حوادث چهارشنبه آخر سال»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جریان سیصد و سی و هشتمین شورای شهر تهران با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال در شهر تهران افزود: در سالهای گذشته حوادث ناگواری برای شهروندان به وجود آمده بود که امیدواریم امسال با استقبال شهروندان از چندین «نه به حوادث چهارشنبه آخر سال» دیگر شاهد حوادث ناگواری در چنین روزی نباشیم.

وی تصریح کرد: ناهنجاری ها و آسیب های جدی در چهارشنبه آخر سال، در سالهای گذشته را نمی توان فراموش کرد و هر ساله شاهد کشتار و آسیب دیدن اعضای بدن و آسیب های روانی و روحی شهروندان در چنین روزی بوده ایم.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: خوشبختانه امسال استقبال خوبی از شهروندان از کمپین «نه به حوادث چهارشنبه آخر سال» به احترام شهدای آتش نشانان که جان خود را برای حفظ جان شهروندان فدا کرده اند تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال تمامی شهروندان، روز خوبی را در چهارشنبه آخر سال داشته باشند و حوادث مشابه اردبیل و کشته شدن هفت نفر از هموطنان در شهر نینجامد.

چمران در ادامه با اشاره به دو طیف اصلاح طلب و اصول گرا در شورای چهارم اظهار کرد: ما تلاش کردیم بدون لشگر کشی، تنها به فکر حال شهروندان باشیم و تصمیمات خوبی را در شهر اتخاذ کنیم و خود را از دوستان اصلاح طلب جدا نمی دانیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر شورا سیاسی باشد جدا خسران و ضرر جدی به مردم وارد می شود، گفت: اصول گرایان طی چهار سال گذشته تلاش بسیاری برای اخذ تصمیمات مناسب برای مردم کرده است.