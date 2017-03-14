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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

پس از بررسی شکایت ۳۰ نماینده؛

هیات رسیدگی به تخلفات هیات رئیسه«مطهری،وکیلی ونعمتی» را تبرئه کرد

هیات رسیدگی به تخلفات هیات رئیسه«مطهری،وکیلی ونعمتی» را تبرئه کرد

هیات رسیدگی به تخلفات هیات رئیسه مجلس، جهت بررسی حضور مطهری، وکیلی و نعمتی در دیدار اعضای فراکسیون امید با یکی از سران فتنه تشکیل جلسه داد و مدعی شد، این افراد تخلفی مرتکب نشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات رسیدگی به تخلفات هیات رئیسه مجلس صبح امروز (سه‌شنبه) برای بررسی حضور علی مطهری، محمدعلی وکیلی و بهروز نعمتی در دیدار اعضای فراکسیون امید با یکی از سران فتنه ۸۸ تشکیل شد و ۱۶ نفر از اعضای این هیات مدعی شدند که این سه نفر تخلفی مرتکب نشده‌اند!

پیرو شکایت و درخواست ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس از یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس برای تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات برخی از اعضای هیات رئیسه در دیدار با یکی از سران فتنه ۸۸، این هیات متشکل از اعضای کمیسیون تدوین آئین نامه و روسای کمیسیون‌ها صبح امروز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه علی مطهری، محمدعلی وکیلی و بهروز نعمتی از خود دفاع کردند و از ۳۰ نفر نماینده معترض نیز سه نفر حضور پیدا کردند که نهایتا پس از بحث و بررسی موضوع، از اعضای هیات رای گیری به عمل آمد که بر این اساس، ۱۶ نفر اعلام کردند که این سه عضو هیات رئیسه تخلفی مرتکب نشده‌اند و تنها سه نفر در رای خود اعلام کردند که مطهری وکیلی و نعمتی بخاطر دیدار با فتنه گران ۸۸ مرتکب تخلف شده‌اند؛ در نتیجه این پرونده مختومه شد!

کد مطلب 3932028

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