راه اندازی ۶۰ کانون دانشجویی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، فضل الله ایرجی کجوری افزود: یکی از برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها که موضوع تفاهم معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و شورای اجتماعی وزارت کشور قرار گرفته است، طرح حمایت از راه اندازی و تقویت کانون های آسیب های اجتماعی در دانشگاه است که با اساس نامه ای مشخص، ذیل آیین نامه کانون ها در دانشگاه ها می توانند تاسیس و فعالیت خود را آغاز کنند.

وی گفت: از تعداد حدود ۱۲۰ دانشگاه دولتی تعداد ۶۰ کانون دانشجویی پیشگیری از آسیب های اجتماعی که فعالیت خود جوش و داوطلبانه دارند در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها تاسیس و فعالیت دارند.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دامه داد: بر اساس تفاهم صورت گرفته با وزارت کشور دانشگاه هایی که فاقد این کانون دانشجویی هستند می توانند طرح پیشنهادی خود را به دبیرخانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ارسال کنند و این طرح ها با قید فوریت بررسی و مورد حمایت قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه هایی که این کانون دانشجویی را دارا هستند می توانند در جهت ارتقای سطح کیفی برنامه های این کانون طرح ها و ایده های خود را پیشنهاد نمایند. مهلت ارسال طرح های دانشجویی در این حوزه تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ خواهد بود.

ایرجی کجوری اظهار داشت: اقدامات و برنامه های کیفی و موثری در طی سال ۱۳۹۵ در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها با موضوعات پیشگیری از سوء مصرف الکل، مواد مخدر، سیگار و قلیان، پیشگیری از طلاق و مفاسد اخلاقی صورت گرفته است و هم اینک پس از تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)، برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها با همکاری ادارات کل اجتماعی استانداری های کشور با قوت در حال پیگیری است.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه آسیب هایی همچون اعتیاد به مواد مخدر و الکل، طلاق، روابط ناسالم جنسی، شبکه های مخرب و فضای مجازی به عنوان پدیده های اجتماعی ربط وثیقی با سایر آسیب ها همچون حاشیه نشینی دارد، افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان نهادهای اجتماعی پویا، می بایست که به لحاظ فکری و فرهنگی به کمک سایر اقشار جامعه برسند و لازمه این حرکت ملی دانش، بینش و نگرش مفید و موثر در شناخت درست آسیب و برنامه ریزی و اقدام لازم در این زمینه خواهد بود.

ایرجی کجوری ادامه داد: دانشجویان فعال و دغدغه مند که در یک گروه یا یک تشکیلات به نام کانون آسیب های اجتماعی عضویت می یابند به عنوان سرمایه اجتماعی کشور همواره در راس برنامه ها و اقدامات بازدارنده و ایجابی قرار دارند و مجموعه ستادی وزارت علوم حداکثر توان خود را برای بسترسازی فعالیت های این نهاد های اجتماعی به کار خواهد گرفت.