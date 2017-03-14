استان اصفهان به ۴۳ مجتمع خدمات رفاهی مجهز است

علیرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع‌های خدمات رفاهی با توجه به مشکلات و کمبودهایی که وجود دارد براساس تکالیفی خود در حد توان شبانه روزی در حال خدمت رسانی به عموم هستند.

وی افزود: ۴۳ مجتمع خدمات رفاهی در استان اصفهان فعال است که این رتبه استان اصفهان در این زمینه در کشور اول است.

رئیس انجمن مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی استان اصفهان ادامه داد: این مکان ها برای خدمات رسانی به رانندگان و سر نشینان احداث شده و سرویس دهی می کند.

وی در خصوص هدف احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی اضافه کرد: فراهم کردن آسایش رانندگان و مسافران، جلوگیری از پراکندگی خدمات رفاهی، کاهش تصادفات جاده‌ای‌، ارائه اطلاعات جاده‌ای و توریستی توسط شبکه سراسری اطلاعات‌، ایجاد بستر مناسب برای اشتغال‌زایی از جمله این اهداف است.

طباطبائی میزان اشتغال زایی هر مجتمع خدماتی را ۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: ساخت و توجه به مجتمع های خدمات رفاهی به خصوص با فرا رسیدن ایام نوروز از اهمیت بالائی برخوردار است.

وی بیان داشت: تمام نمایندگان و سرمایه‌گذاران این مجتمع‌ها باید شرایط ارائه خدمات مناسب از جمله عرضه غذا و کالای ارزان قیمت باکیفیت بالا، توجه به جایگاه نماز و نمازخانه، سرویس های بهداشتی را برای تمام افراد به خصوص مسافران نوروزی که به این مجتمع ها مراجعه می کنند، فراهم کنند.

رئیس انجمن مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی استان اصفهان افزود: رعایت مسائل بهداشتی، نظارت مسئولان بر امنیت مجتمع‌های خدماتی – رفاهی و حضور مدیران و مسئولان پاسخگو در این مجتمع‌ها، حفظ امنیت جان و مال مسافران از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید انجام گیرد.