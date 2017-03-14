جزییات آغاز تولید از میدان نفتی آذر/شروع با ۱۵ هزار بشکه در روز

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین شهنازی زاده صبح امروز در آغاز به کار تولید نفت در میدان نفتی آذر گفت: طرح تولید زودهنگام از میدان نفتی آذر با ظرفیت ۱۵ هزار بشکه در روز آغاز شده است.

وی بیان داشت: ظرفیت این میدان نفتی دو میلیارد و ۴۴ میلیون بشکه نفت است که طبق یافته های جدید به بیش از چهار میلیارد بشکه نفت رسیده است.

شهنازی زاده با اشاره به اینکه ۱۹ حلقه چاه در این میدان نفتی حفر شده است، گفت: این میدان با ظرفیت ۱۵ هزار بشکه در روز آغاز به کار کرده و تا خردادماه به ۳۰ هزار بشکه و تا پایان سال آینده به ۶۵ هزار بشکه در روز می رسد.

وی عنوان کرد: برای این میدان نفتی بیش از ۱۲۹ کیلومتر خطوط لوله ایجاد شده است.

وی کل سرمایه گذاری شده برای این طرح را یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون یورو عنوان کرد و افزود: این میدان نفتی ۷۱ میلیون مترمکعب گاز همراه خود دارد.

با حضور بیژن نامدار زنگه وزیر نفت صبح امروز، بهره برداری از فاز اول برداشت نفت از میادین مشترک نفتی آذر آغاز شد.

عملیات اجرایی این طرح از اسفند ۱۳۹۰ آغاز شد که گفته می شود فاز دوم آن نیز در پایان سال ۹۷ به بهره برداری برسد.

این میدان نفتی از میادین بلوک اناران استان ایلام در ۲۵ کیلومتری شهر مهران قرار دارد و با کشور عراق مشترک است.