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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

سرهنگ نادر رحمانی اعلام کرد:

بارش باران و مه گرفتگی در جاده‌های کشور

بارش باران و مه گرفتگی در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی، رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور اظهار داشت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج – تهران از پل فردیس تا شهرک خوانسار ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: در محور کرج –چالوس محدوده دیزین بارش برف و در استان‌های آذربایجانشرقی، خراسان‌شمالی، گیلان، لرستان و مازندران در اکثر محورهای استان خراسان‌رضوی محور بزسان – فردوس بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: در استان‌های کردستان در اکثر محورها و محور فیروزکوه محدود گدوک مه‌گرفتگی و کاهش دید و در سایر راه‌ها و معابر کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
 

کد مطلب 3932065

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