به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی، رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور اظهار داشت: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج – تهران از پل فردیس تا شهرک خوانسار ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی بیان کرد: در محور کرج –چالوس محدوده دیزین بارش برف و در استانهای آذربایجانشرقی، خراسانشمالی، گیلان، لرستان و مازندران در اکثر محورهای استان خراسانرضوی محور بزسان – فردوس بارش باران گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی بیان کرد: در استانهای کردستان در اکثر محورها و محور فیروزکوه محدود گدوک مهگرفتگی و کاهش دید و در سایر راهها و معابر کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
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