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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

مدیرجهادکشاورزی جهرم خبر داد

رهاسازی ۲۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهرم

رهاسازی ۲۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهرم

جهرم-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از رها سازی ۲۴ هزار قطعه بچه ماهی در شش باب استخر ذخیره آب در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا شهابی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در راستای توسعه آبزی پروری و بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود و همچنین غنی سازی آبهای استحصالی برای مصارف کشاورزی  و بهره برداری از منابع آب به دو منظور تعداد ۲۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان جهرم رهاسازی شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح گام های موثری در جهت تولید گوشت سفید و توسعه اشتغال پایدار برداشته می شود، افزود: این تعداد بچه ماهی در ۳۵ استخر ذخیره آب کشاورزی رهاسازی شده است.

مدیرجهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: این استخرها با بهره وری بالا نقش مهمی در افزایش تولید و بهره برداری ماهی دارند.

کد مطلب 3932066

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