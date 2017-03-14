رهاسازی ۲۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهرم

محمدرضا شهابی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در راستای توسعه آبزی پروری و بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود و همچنین غنی سازی آبهای استحصالی برای مصارف کشاورزی و بهره برداری از منابع آب به دو منظور تعداد ۲۴ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان جهرم رهاسازی شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح گام های موثری در جهت تولید گوشت سفید و توسعه اشتغال پایدار برداشته می شود، افزود: این تعداد بچه ماهی در ۳۵ استخر ذخیره آب کشاورزی رهاسازی شده است.

مدیرجهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: این استخرها با بهره وری بالا نقش مهمی در افزایش تولید و بهره برداری ماهی دارند.