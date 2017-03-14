به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری پیش از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: با یاد سیدجمال به عنوان آغازگر اندیشه دینی در منطقه و دنیای اسلام سفر خود به استان همدان را از شهر اسداباد آغاز کردم.

وی افزود: مسئولان استان همدان با وحدت و همدلی حرکت خوبی را برای توسعه استان همدان در پیش گرفته اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: برای رفع مشکلات فرهنگی شهرستان ‌جلسات و مذاکراتی با فرماندار و نماینده مردم در مجلس خواهیم داشت.

وی با تاکید به رفع مشکلات فرهنگی و توسعه استان همدان، افزود: همدان نگین درخشان فرهنگ و تمدن ایران زمین است و هر میزان که در این استان خدمت کنیم به توسعه فرهنگ کشور کمک کرده ایم.

صالحی امیری عنوان کرد: گفتمان سیدجمال یک گفتمان فرهنگی و اجتماعی است زیرا سیدجمال چهره ماندگار سرزمین ایران و اسلام است.

وی تاکید کرد: در کنار نهضت هایی که در دنیایی اسلام وجود دارد، نهضت سیدجمال بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وزیر ارشاد افزود: باید تفکرات سیدجمال را بازبینی کرده و باتوجه به تحولات اسلام، راهکارهای مناسب جامعه امروز را برای خروج از چالش ها به کار گیریم.

وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکتر توان خود را برای توسعه اندیشه و تفکر سیدجمال به کار خواهد بست.