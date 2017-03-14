توقف فجر در هفته بیست و هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور با برگزاری ۹ دیدار از سر گرفته شد و تیم فجر شهید سپاسی شیراز مقابل خیبر خرم آباد قرار گرفت.

این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید تا تیم فجر دهمین تساوی خود در جام آزادگان را تجربه کند.

فجری ها با این تساوی ۲۲ امتیازه شدند و به جایگاه هفدهم جدول سقوط کردند.

تیم خیبر نیز ۳۰ امتیازه شد و در رده چهاردهم جدول قرار گفت.

نتایج سایر دیدارهای هفته بیست و هشتم به شرح زیر است:

خونه ‌به ‌خونه مازندران یک - نساجی مازندران یک( بازی نیمه تمام ماند.)

گل: مرتضی غلامعلی تبار ( ۱۵ برای نساجی) پژمان نوری(۴۰ برای خونه به خونه)

فولادیزد یک - مس کرمان صفر

گل: امیر رفعتی(۷۹)

سپیدرود رشت یک - راه ‌آهن تهران صفر

گل: محمد نزهتی(۴۵ برای سپیدرود)

بادران تهران یک - ملوان بندرانزلی یک

گل: کریم اسلامی(۹ برای بادران) سعید یوسف زاده (۴۹ برای ملوان)

مس رفسنجان ۲ - اکسین البرز یک

گل: بهنام عسگرخانی۳۳ و امیر خدامرادی۷۱ برای مس و امیر میربزرگی۴۳ برای اکسین البرز

آلومینیوم اراک یک - نفت مسجدسلیمان ۲

گل: روح الله عرب (۱۸ برای آلومینیوم) سعید خردمند ۵۲ و رضا یزدان دوست ۵۹ برای نفت

پارس جنوبی جم بوشهر ۲ - ایرانجوان بوشهر یک

گل:فرشاد محمدی۶۱ و محمدحسین مهرآزما۹۰ برای پارس جنوبی و مهدی چاهکوتاه زاده۹۳ برای ایران جوان

استقلال اهواز صفر - گل‌گهر سیرجان ۲

گل: شاهین مجیدی۵۰ و مهراد آوخ۷۰

شکست تیم هندبال مرودشت مقابل شهرداری کاشان

تیم هیئت هندبال مرودشت مقابل شهرداری کاشان شکست خورد تا کاشانی ها جام قهرمانی بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاههای ایران را به خانه ببرند.

هفته پایانی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با برگزاری پنج دیدار به پایان رسید و نماینده استان فارس در این رقابت ها با شکست مقابل تیم شهرداری کاشان، بازی های لیگ برتر را به اتمام رساند.

این بازی با حساب ۳۰ بر ۲۹ به سود تیم شهرداری کاشان به پایان رسید تا این تیم جشن قهرمانی را در خانه برگزار کند.

تیم هیات هندبال مرودشت نیز در پایان بیست و پنجمین رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با ۹ برد، هشت باخت و یک تساوی، ۴۶۵ گل زده و ۴۴۶ گل خورده و کسب ۱۹ امتیاز در رده چهارم جدول این مسابقات قرار بگیرد.

در سایر دیدارها تیم نفت و گاز گچساران نفت نیز با غلبه بر هپکوی اراک نایب قهرمان شد و تیم سپاهان اصفهان در کرمان با پیروزی بر مس عنوان سومی را از آن خود کرد.

نتایج کامل هفته پایانی لیگ برتر هندبال:

بیتا سبزوار۲۸ -نیروی زمینی ۲۹

شهرداری کاشان۳۰ - هیات هندبال مرودشت ۲۹

نفت وگاز گچساران ۳۵-هپکو اراک ۳۰

مس کرمان ۲۱ - فولاد سپاهان۲۴