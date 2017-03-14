به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی صبح سهشنبه در این مراسم ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: یکی از برنامههای خوب کمیته امداد امام خمینی(ره) توانمندسازی خانوادههای مددجو است که تاکنون نیز اقدامات مطلوبی شاهد هستیم.
وی افزود: تامین مسکن برای افراد مددجو تحت پوشش کار ارزشمندی است که این مهم به خوبی در شهرها و روستا شاهد هستیم.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتی نیز گفت: برای احداث واحدهای مسکونی ۱۵۰ میلیون ریال مساعدت خواهد شد.
احمد رضا بحرینی افزود: با تفاهم نامهای که بین کمیته امداد و سپاه انعقاد شده، قرار بر این شد ۲۵۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان به صورت رایگان در روستاها احداث شود.
وی یادآور شد: در شهرها نیز ۲۵۰ میلیون ریال برای احداث واحدهای مسکونی ۴۷ متر مربع مساعدت خواهد شد.
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