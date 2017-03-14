  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

صبح امروز؛

مسکن مددجویی در دشتی به بهره‌برداری رسید

مسکن مددجویی در دشتی به بهره‌برداری رسید

دشتی- به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) یک واحد مددجویی کمیته امداد(ره) با حضور فرماندار دشتی در شهر خورموج بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی صبح سه‌شنبه در این مراسم ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: یکی از برنامه‌های خوب کمیته امداد امام خمینی(ره) توانمندسازی خانواده‌های مددجو است که تاکنون نیز اقدامات مطلوبی شاهد هستیم.

وی افزود: تامین مسکن برای افراد مددجو تحت پوشش کار ارزشمندی است که این مهم به خوبی در شهرها و روستا شاهد هستیم.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتی نیز گفت: برای احداث واحدهای مسکونی ۱۵۰ میلیون ریال مساعدت خواهد شد.

احمد رضا بحرینی افزود: با تفاهم نامه‌ای که بین کمیته امداد و سپاه انعقاد شده، قرار بر این شد ۲۵۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان به صورت رایگان در روستاها احداث شود.

وی یادآور شد: در شهرها نیز ۲۵۰ میلیون ریال برای احداث واحدهای مسکونی ۴۷ متر مربع مساعدت خواهد شد.

کد مطلب 3932087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه