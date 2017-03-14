استقرار نیروهای ویژه روسی در مرز مصر و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مشخص شده که در روزهای اخیر نیروهای ویژه روسی در یک پایگاه هوایی در غرب مصر در نزدیکی مرز لیبی مستقر شده اند.

به نوشته رویترز منابع مصری و دیپلماتیک این موضوع را تائید کرده اند و مسلما این اقدام روسیه موجب افزایش حساسیت آمریکا در مود افزایش نقش احتمالی روس ها در لیبی می شود.

در همین رابطه منابع آمریکایی اعلام کردند که این اقدام روسیه در اعزام نیرو به مرز مصر با لیبی ممکن است در راستای حمایت مسکو از «خلیفه هفتر» فرمانده نظامی لیبی انجام شده باشد.

به گفته این مقامات آمریکایی واشنگتن متوجه تحرکات روسیه و استقرار نیروهای آن در غرب مصر است.