بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در پردیس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار، با حضور احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مجری ویژهٔ مسکن مهر کشور رونمایی از تندیس امیرکبیر، در ورودی بلوار فاز هشت پردیس افتتاح رسمی شد.

سعید غفوری مدیر عامل شرکت عمران پردیس در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز ٦٠٠ واحد مسکونی محله سبلان، ٤٠٠ واحد مسکونی محله سهند، مسجد علامه محمد تقی جعفری محله سبلان، مرکز آموزشی ١٦ کلاسه آیت الله هاشمی رفسنجانی محله سبلان، مرکز آموزشی ١٠ کلاسه آیت الله مهدوی کنی محله سبلان، کلانتری شهید عباس دوران دره بهشت و بوستان بنفشه محله سبلان افتتاح شد.

وی افزود: همچنین در فاز ۹ قدیم در بلوکهای مریم ۷ تا ۱۱ تعداد ۱۴۰ واحد آماده به مالکین تحویل موقت شد تا پس از رفع نواقص، شرایط اسکان متقاضیان فراهم شود.

غفوری ادامه داد: کنتور آب بلوک ها و علمک گاز نصب شده اما کنتور برق واحدها تا قبل از سکونت نصب خواهد شد و همچنین جهت نصب کنتور گاز مالکین به شرکت گاز معرفی و پس از تشکیل پرونده ظرف مدت ۷۲ ساعت نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه خطوط اصلی آب و برق وگاز فاز ۵ اجرا شده و درحال زیر سازی است گفت:با مساعد بودن وضعیت جوی تا پایان تعطیلات نوروزی این منطقه آسفالت خواهد شد .

غفوری افزود: همزمان با تحویل واحدهای فاز ۹ قدیم تعداد ۳ بلوک در فاز ۵ با کدهای ۴p۵-۰۴ و ۴p۲-۰۲ و ۰۸-۴p۱ به مالکین بصورت موقت تحویل می شود تا پس از رفع نواقصات احتمالی و نصب انشعابات شرایط اسکان فراهم شود، درفاز ۱۱ نیز بخشی از زون ۴ جنوبی توسط تعاونی یاس افتتاح خواهد شد.