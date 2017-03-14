به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا، در رزمایش ترافیکی و خدماتی نوروز ۹۶ گفت: عملیات نوروزی پرحجم‌ترین و بزرگترین عملیات امدادی و خدماتی سال است. همه مردم در این ایام به سفر می‌روند و به همین دلیل امروز حدود نیم میلیون نفر از همه دستگاه‌ها جمع شده‌اند و آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

وی افزود: این نیم میلیون نفر از دستگاه‌هایی همچون ناجا، راهداری، بهداشت و درمان، اورژانس کشور، هلال احمر، امداد خودرو، تعزیرات، همیاران پلیس و سایر دستگاهای امدادی هشتند و تلاش می‌کنند تسهیلات سفر را برای شهروندان فراهم کنند.

سردار مومنی با بیان اینکه نیروی انتظامی مأموریت را از منطقه صفر مرزی تا دل شهرها آغاز کرده تا امنیت مردم فراهم شود، اظهار داشت: ÷لیس با افزایش ظرفیت در مرزهای غربی و شرقی و همچنین ارائه تمهیدات ویژه برای جلوگیری از سرقت‌ها در شهرهای مبدأ و مقصد، آمادگی صد در صدی دارد.

جانشین فرماده نیروی انتظامی افزود: امنیت ترافیکی در همه جاده‌ها پیش بینی شده و برای این عملیات بزرگ؛ همه دستگاه‌ها جمع شده‌اند و از تلاش همه آنها به سهم خودم تشکر می‌کنم.

سردار مؤمنی خطاب به شهروندان نیز گفت: همه ملت ایران میانگین بیش از یک بار به سفر می‌روند. ما همه ظرفیت خود را به میدان آورده‌ایم تا سفری کم‌حادثه را داشته باشیماما اگر مردم نیز با رعایت نکات ایمنی رانندگی کنند، شاهد کاهش میزان حوادث و به دنبال آن کاهش تلفات خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد تصادفات به دلیل برخورد و واژگونی خودروها به دلیل سرعت زیاد بوده است، افزود: آمارها نشان می‌دهد که متاسفانه بیشترین حوادث جاده‌ای به خاطر سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز و واژگونی خودروها بوده است.

سردار مومنی به رانندگان توصیه کرد در سفر از شتاب و عجله پرهیز کرده و با تجهیزات لازم اقدام به سفر کنند. همچنین با توجه به اینکه هواشناسی اعلام کرده، سال پر بارشی داریم و لغزندگی معابر باعث کندی تردد در معابر می‌شود، در رانندگی دقت بیشتری کنند.