مالزی اتباع کره شمالی را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی گفت: ۵۰ تن از اتباع کره شمالی که مدت زمان روادیدشان برای اقامت در مالزی به پایان رسیده است، از این کشور اخراج خواهند شد.

وی در ادامه بدون اشاره به زمان و چگونگی این اقدام، خطاب با خبرنگاران افزود: کوالالامپور شهروندان کره شمالی که به منظور کار در این کشور اقامت داشته و مدت زمان روادیدشان به اتمام رسیده است را اخراج می کند.

زاهد با بیان این مطلب که هم اکنون ۳۱۵ تبعه کره شمالی در مالزی اقامت دارند، یادآور شد: آن دسته از اتباع کره شمالی که زمان روادیدشان تمام نشده می توانند بمانند.

معاون نخست وزیر مالزی ادامه داد: گفتگوهای رسمی با پیونگ یانگ برای بازگرداندن ۹ تن از شهروندان مالزیایی که در کره شمالی بوده و ممنوع الخروج هستند، در حال انجام است.

لازم به ذکر است که تصمیم دولت مالزی برای اخراج شهروندان کره شمالی از این کشور پس از آن انجام می گیرد که روابط دیپلماتیک دو کشور پس از کشته شدن برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی متشنج شد و مقامات پیونگ یانگ و کوالالامپور از خروج شهروندان دو کشور ممانعت کردند.