هانیه لک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات آسیایی، گفت : ما اردوهای خوبی را در این مدت پشت سر گذاشتیم و راهی کره جنوبی شدیم. تقریبا هر ماه یک اردوی تدارکاتی داشتیم. آمادگی نسبی خوبی داریم و روحیه بازیکنان هم خوب است.

وی که در بازی اول با چین در ترکیب تیم به عنوان دروازه بان حضور نداشت درباره بازیهای بعدی تیم ایران گفت: ما در گروه سختی قرار داریم. دو تیم مدعی آسیا در این گروه قرار دارند و حریفان جدی هستند. ما بازیهای هر دو تیم کره و چین را داشتیم و آنالیز کردیم.

دروازه بان تیم ملی هندبال زنان ایران خاطرنشان کرد: ما فیلمی از بازی های تیم ویتنام نداشتیم و از این تیم شناخت نداریم. اما بازی دوم ما با کره جنوبی بسیار سخت است چرا که کره پر افتخارترین تیم آسیا بوده و مدال المپیک دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم دراین بازیها تیم ویتنام را شکست دهیم اما نمی شود هیچ قولی برای بازی با کره داد.

لک تصریح گرد: متاسفانه ما در مجموع اردوهای کمی برای هماهنگی داشتیم چرا که فشردگی لیگ و اردوها و تداخل آنها زمان را از ما گرفت. از آن طرف با بدشانسی برنامه های تدارکاتی ما با کشور آذربایجان و قزاقستان نیز به هم خورد. حیف شد چون بدون بازی تدارکاتی و اردوی خارجی راهی میدان بزرگی شدیم. مطمئنا اگر اردوهای بیشتر و تدارکات بهتری داشتیم به ما کمک زیادی برای کسب آمادگی تیمی می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از ۲۳ اسفند تا سوم فروردین ماه در کره جنوبی برگزار می شود. تیم ایران در اولین دیدار خود در این رقابتها روز دوشنبه برابر چین با نتیجه ۳۳ بر ۸ شکست خورد. تیم ایران فردا چهارشنبه در دومین مسابقه گروهی خود برابر کره جنوبی قرار می گیرد که ۱۲ بار مدال طلای آسیا را بدست آورده است.