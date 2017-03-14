اورژانس گلستان با ۴۶ پایگاه در ایام نوروز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح بسیج سلامت نوروزی که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۶ پایگاه اورژانسی خدمات نوروزی در استان گلستان آماده‌شده که در هر پایگاه ۶ نفر در حالت آماده‌باش هستند.

وی افزود: به دلیل محدود بودن تعداد آمبولانس‌های استان با تلاش‌های انجام‌شده در اواخر سال حدود ۲۰ آمبولانس مجهز به ناوگان آمبولانس اضافه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از فعال بودن ۵۵ آمبولانس در ستاد تسهیلات نوروزی خبر داد و گفت: ۴۵ آمبولانس پشتیبان در نظر گرفته‌شده تا در مواقع ضروری آمبولانس‌هایی که در مأموریت هستند را پشتیبانی کنند.

فاضل تصریح کرد: به همین منظور در هشت بیمارستان استان تعداد آمبولانس‌ها را به دو عدد رساندیم تا پشتیبانی در حین مأموریت بودن آمبولانس به خوبی انجام شود.

وی در رابطه با نحوه اطلاع‌رسانی مراکز درمانی استان به مسافران و گردشگران گفت: به منظور اطلاع‌رسانی به مسافران دفترچه نوروزی تهیه‌شده که تمام اطلاعات درمانی در رابطه با بیمارستان‌های استان گلستان، تجهیزات و اقدامات ارائه‌شده در بیمارستان‌ها در ورودی شهرها به مسافران داده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در رابطه با چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: با توجه به حادثه پلاسکو توصیه می‌کنیم تمام افراد جامعه موارد ایمنی را رعایت کنند تا آتش‌نشانان هم بتوانند در در این ایام کنار خانواده خود باشند.

مصدومیت ۱۳ نفر در چهارشنبه سوری سال ۹۴

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۳ نفر در جریان چهارشنبه‌سوری مصدوم شدند و خوشبختانه فوتی نداشته‌ایم اما در سال جاری به منظور کاهش مصدومان کمپین «نه به مواد محترقه» را تشکیل دادیم.

فاضل گفت: همانند سال‌های گذشته در تمام رشته‌های ماژور از جمله داخلی، بیهوشی، زنان و اطفال کشیک ۲۴ ساعته در بیمارستان‌ها به همراه پزشک مقیم قرار داده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه تمام پرسنل دانشگاه علوم پزشکی در ایام نوروز پای کار هستند، اظهار کرد: در این ایام، حدود سه هزار پرستار به شکل شیفتی با آماده‌باش کامل در ایام نوروزی به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در استان گلستان کمبود یک هزار و ۵۰۰ تخت نسبت به جمعیت بوده چرا که هرساله به تعداد جمعیت استان اضافه‌شده و باید این تعداد تخت افزایش یابد.

فاضل در رابطه با بیماری امام جمعه گرگان که چندی پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، گفت: روز گذشته (دوشنبه) با آیت‌الله نور مفیدی دیدار کردم و امام جمعه گرگان در سلامت کامل هستند اما همانند هر بیمار دیگری ممکن است نقل و انتقال بعد از عمل سخت بوده و بهتر است امام جمعه گرگان در تهران و تحت نظارت پزشک معالج خود قرار بگیرند.

کلینیک فوق تخصصی ماموگرافی بیمارستان شهدای ۱۲ دی گنبد راه اندازی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از راه‌اندازی کلینیک فوق تخصصی ماموگرافی بیمارستان شهدای ۱۲ دی گنبد خبر داد و گفت: این دستگاه، مجهز به دو سرور پردازش گر تصاویر برای فرایند گزارش تصویری بوده و شامل مانیتورهای بسیار باکیفیت (۵ مگا پیکسل) برای تشخیص بوده و همچنین قابلیت مشاوره پزشکی از راه دور برای ارسال گزارش و گرفتن مشاوره از پزشکان متخصص و فوق تخصص در سراسر کشور را دارد.

فاضل افزود: قیمت دستگاه ۶۰۰ میلیون تومان بوده که خریداری‌شده و متخصصان ما توانستند با ۱۵ میلیون تومان هزینه این مرکز را راه‌اندازی کنند.