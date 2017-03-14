به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که به بهانه نزدیک شدن به چهارشنبه سوری برگزار شد، عیسی علیزاده مدیرعامل و جمعی از مدیران سازمان زیباسازی به همراه مرضیه برومند و اعضای خانه عروسک از چند ایستگاه آتشنشانی بازدید می کنند.

در این بازید اعضای سازمان زیباسازی و خانه عروسک مرضیه برومند، مریم سعادت، هنگامه مفید، هما جدیکار و عادل بزدوده با اهدای گل و تابلو یادبود به آتشنشان‌ها در کمپین «چهارشنبه سوری بی خطر» شرکت کردند.

سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری خانه عروسک اکران طرح‌های فرهنگی‌ «چهارشنبه سوری بدون خطر» با کمک شخصیت‌های کارتونی محبوب را از ۱۰ روز پیش آغاز کرده تا با استفاده از ابزار فرهنگی تاثیرگذاری بیشتری در شهروندان داشته و با شعار «نه به خطر سلام به شادی» تلاش کرده شهروندان را به چهارشنبه سوری بدون خطر تشویق کند.

در اکران های فرهنگی سازمان زیباسازی تعدادی از عروسک‌های محبوب نسل‌های مختلف از فیلم‌ها و سریال‌هایی چون «شهر موش‌ها»، «زی‌زی‌گولو»، «کلاه قرمزی و پسرخاله»، «خانه مادربزرگه» و «جناب‌خان» بر بیلبوردهای شهری قرار گرفته‌اند و با استفاده از این شخصیت ها تلاش شده تا با شعارهایی متفاوت مردم به یک چهارشنبه سوری بدون خطر دعوت شوند.

این اتفاق از سوی سازمان زیباسازی و با همکاری مرضیه برومند کارگردان و مدیر خانه عروسک و جمعی از هنرمندان عروسکی شکل گرفته و همه صاحبان معنوی و غیرمعنوی عروسک‌ها و همچنین صداپیشگان آن‌ها، در این حرکت جمعی شرکت کردند.