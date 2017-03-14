به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید موسی حسینی‌مجد ظهر سه شنبه در آیین همایش بزرگداشت بیدارگر مشرق زمین گفت: باید دیدگاه، اندیشه و افکار سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی را به نسل جوان جامعه انتقال داد.

وی افزود: سیدجمال‌الدین ‌اسدآبادی الگوی به تمام معنایی برای فضلا، علما، دانشمندان و نسل جوان جامعه است.

وی با بیان اینکه بیدارگر مشرق زمین حق بزرگی برگردن مسلمانان و حوزه علمیه دارد، افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی نمونه بارزی از آگاهی‌بخشی سیدجمال در جهان اسلام بود که به واسطه امام خمینی(ره) به پیروزی رسید.

فرماندار اسدآباد نیز گفت: بالندگی و شکوفایی تمدن و فرهنگ تشیع در منطقه و اسلام مرهون بیداری اسلامی سید جمال الدین اسدابادی و امام خمینی(ره) است.

حسین افشاری افزود: نامگذاری سال جاری به نام سیدجمال الدین اسدآبادی از اقدامات مثبتی است که توسط استاندار همدان انجام شده است.

وی افزود: ۲۵۰ میلیون تومان برای تجهیز سالن ارشاد شهرستان و برگزاری همایش هزینه شده است.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: ۸۵ سال پس از شهادت سید جمال الدین اسدآبادی، امام راحل مبحث بیداری اسلامی را دنبال کردند.