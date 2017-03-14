مناطق مرکزی تهران بیشترین مشکل موش را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران زنگیشه در مانور اکیپهای کنترل جانوران موذی شهری گفت: در شهر تهران و سایر کلانشهرها، کنترل حیوانات موذی حائز اهمیت بسیار است که این امر به طرق مختلف صورت میگیرد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران افزود: این شیوهها در مناطق ۲۲گانه بر اساس اولویتبندی مناطق به کار گرفته میشود و اکیپهای ما بر اساس تماسهای مردمی به مناطق اعزام میشوند.
زنگیشه تصریح کرد: ما از امسال تزریق فوم را برای سراسر تهران و تمامی اَنهار استفاده میکنیم؛ در حوزه باغچهها و باغها این فومها کارآیی ندارد اما کارشناسان ما با مهندسی معکوس این مشکل را مرتفع ساختند، آنها دستگاهی را طراحی کردند که در باغچهها با تزریق گِل رُس تمام منافذ را از بین میبرند.
وی با اشاره به اولویتها در مناطق مختلف تهران گفت: اولویتهای اصلی مناطق مرکزی هستند؛ مناطقی مانند ۶، ۱۱ و ۱۲ که بر اساس پیامهای مردمی بیشترین آسیب را دارند. باید گفت عمده مشکل ما در معابر اصلی به ویژه مناطق مرکزی تهران، اغذیهفروشیها، رستورانها و میوهفروشیها هستند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران افزود: ما نیاز به همراهی مردم و شهروندان داریم، اگرچه در مقایسه میان پیامهای امسال و سال گذشته عملکرد ما بسیار خوب بوده و تقاضاها کاهش یافته که نشاندهنده رضایتمندی مردم است، اما تأکید میکنیم این شهروندان هستند که میتوانند با مراعات مسائل بهداشتی، فضای بهتری را ایجاد کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ما با آمارهای متناقض و گاه بسیار عجیب در زمینه حضور موش در کلانشهر تهران روبرو هستیم، تصریح کرد: ما این آمارها را قبول نداریم و همه آنها حدس و گمان است. تأکید میکنم همه چیز را در کنترل است و این را می توان بر اساس پیام هایی که در مناطق ۲۲ گانه ارسال میشود، دریافت.
وی با بیان این مطلب که تعداد تماسها بسیار کاهش یافته افزود: اگر تماسها در یک ماه نسبت به ماه گذشته بیشتر شده باشد، ما با ارسال اکیپهای مختلف و بررسی شیوههای گوناگون وارد عمل میشویم و حتی اگر نیاز به تغییر هندسی فضا باشد، این کار را انجام میدهیم.
زنگیشه درباره تزریق فوم نیز گفت: ما در محیطهای شهری، شیوههای مبارزه تلفیقی را استفاده میکنیم؛ یکی از این شیوهها، تزریق فوم است که سال گذشته در منطقه ۱۲ به صورت پایلوت آغاز شد. با نتایجی که به دست آوردیم و پس از بررسیها، استارت تزریق فوم در همه مناطق تهران را در طرح «استقبال از بهار» زدهایم که از ابتدای سال جدید این شیوه در سراسر تهران استفاده میشود.
وی تأکید کرد: تزریق فوم بیشتر در بافت فرسوده کاربرد دارد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر اجرای عملیاتها را در این شرکت بر عهده دارند، گفت: همه این افراد با لباسها و ماشینهای متحدالشکل مشخص هستند و با توجه به افزایش بودجهای که داشتیم انشاءالله این نفرات در سال جدید افزوده خواهند شد.
زنگیشه ادامه داد: حدود ۳۰ نفر از کارکنان ما را نیز معتادانی تشکیل میدهند که پاک شدهاند و به زودی بازگشتهاند؛ این افراد دائم در معرض آزمایش قرار دارند تا دچار لغزش نشوند.
وی در ادامه گفت: ما جلسات مستمری را با وزارت کشور و سازمان شهرداریها داریم که هفته پیش ابلاغی را به بنده صادر کردند با عنوان «دبیر اجرایی مدیران عامل شرکتهای ساماندهی و فرآوردههای کشاورزی کلانشهرهای کشور».
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران خاطرنشان کرد: در این راستا ما نشستهای ماهانه و ثابت را برگزار خواهیم کرد و امیدواریم که در این حوزه نیز بتوانیم خدمات شایستهای ارائه دهیم.
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