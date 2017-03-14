دانشگاه خوارزمی برای ورود به سطح تراز بین المللی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناروی برای ورود به طرح ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر به سطح تراز بین المللی انتخاب شد.

در بخشی از نامه‌ مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم به ریاست دانشگاه خوارزمی آمده است :

پس از بررسی برنامه دانشگاه‌های متقاضی ورود به پروژه مذکور، مراتب در کارگروهی با حضور مقام وزارت و تنی چند از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه آموزش عالی مطرح و با کمال مسرت، انتخاب آن دانشگاه برای ورود به این طرح، مورد تایید قرار گرفت.

امید است با اتخاذ تدابیر مقتضی و طی یک فرآیند ده ساله، توفیق قرار گرفتن آن دانشگاه در ردیف پنج دانشگاه برتر در سطح تراز بین المللی و ارتقا به سطح تراز ۲۰۰ دانشگاه مطرح جهان، حاصل شود.