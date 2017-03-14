به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز سه‌شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهر کرمانشاه، در خصوص پروژه راه آهن اظهار داشت: مشکلی برای این پروژه نداریم کار در ایستگاه در حال انجام است.

وی بیان کرد: این پروژه فروردین به انجام نمی رسد اما در بهار ۹۶ پروژه راه آهن به کرمانشاه می رسد اگر استاندار ۳۰ فروردین را برای رسیدن راه آهن به کرمانشاه عنوان کرده برای این است که به فشار بیاورد و به کار سرعت ببخشد.

نیک کردار بیان کرد: پروژه راه آهن حتما به احتمال ۹۹ درصد در بهار سال آینده به کرمانشاه میآید.

وی با اشاره به پیشرفت بالای ۶۵ درصد ایستگاه راه آهن گفت: با احتساب ریل از فیروزان تا کرمانشاه صد کیلومتر است که زیرسازی آن انجام شده و حدود ۷۰ درصد پیشرفت ریل گذاری دارد.

نیک کردار افزود: خوشبختانه امسال ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن به ما دادند که به تدریج به صورت سهام و اوراق مشارکت صورت وضعیت می شود و پرداخت می‌شود.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: این ایستگاه راه آهن یکی از زیباترین و بزرگترین ایستگاه های راه آهن ایران است و مرکزیت منطقه غرب را دارد.