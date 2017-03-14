پرداخت بدهی پیمانکاران شهرداری در یک زمان بندی مشخص

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تشکر از خدمات مجموعه شهرداری تهران در سال ۹۵ ، اظهار کرد: سال خوبی از سوی مجموعه شهرداری تهران شاهد بوده ایم و دوستان در این مجموعه زحمات بسیاری کشیده اند.

وی تصریح کرد: هفته گذشته موضوع نامگذاری خیابان سرو به نام خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای شهر تهران به تصویب رسید که ظاهراً خانواده آقای هاشمی رضایتی بر انجام آن نداشتند و پیشنهاد می شود این موضوع فعلا متوقف شود تا تصمیم بهتری را بگیریم تا رضایت خانواده هاشمی را در پی داشته باشد.

دوستی با اشاره به اقدام اخیر دولت در خصوص راه اندازی خزانه ای برای پرداخت طلب پیمانکاران ظرف مدت مشخص شده افزود: این برنامه را نیز می توانیم در شهرداری تهران انجام دهیم و شهرداری زمان مشخصی را برای پرداخت طلب پیمانکاران مشخص کند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه، فاطمه دانشور با اشاره به درگذشت علی معلم منتقد و هنرمند سینما اظهار کرد: سینمای ایران جایگاه قابل قبولی را در حال حاضر کسب کرده است و بعد از انقلاب، تحولات خوبی در سینما شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی سال جاری تعداد قابل توجهی از هنرمندان در حوزه های مختلف از بین ما رفتند که برخی از آنها با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو بودند.

دانشور با اشاره به عذرخواهی مسئولان از مردم اظهار کرد: همه مسئولان باید از مردم به دلیل سوء مدیریت و کاستی هایی که آنها تحمل کردند عذرخواهی کنند.