نخستین کاروان گرگان به راهیان نور اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی مهاجر، صبح سه شنبه در مراسم اعزام نخستین کاروان راهیان نور شهرستان گرگان، اظهار کرد: نخستین مرحله اعزام راهیان نور شهرستان گرگان امروز با حضور مسئولان در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) گرگان آغاز شد.

وی با بیان اینکه ۲۶۶ نفر در این کاروان اعزام شدند اضافه کرد: با پیش بینی های انجام شده ۹۴۵ نفر دیگر تا پایان سال جاری به مناطق عملیاتی کربلای ایران اعزام می شوند.

مهاجر ادامه داد: با توجه به تعداد نفراتی که تا کنون اعزام شده اند، تا پایان سال جاری در مجموع دو هزار ۲۲۴ نفر به مناطق عملیاتی غرب و جنوب اعزام می شوند که از این تعداد ۹۲۰ نفر خواهر و هزار و ۳۰۴ نفر برادر هستند.

وی استفاده از ذخایر ارزشمند گنجین دفاع مقدس را یکی از اهداف مهم اعزام کاروان ها به مناطق عملیاتی اعلام و تصریح کرد: ما معتقدیم مناطق عملیاتی عطر فروشی شهدا است و افرادی که قدم در این سرزمین مقدس می گذارند رزق سالانه خود را به برکت خون شهدا می گیرند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت گرگان با بیان اینکه امسال تدابیری در کیفی کردن کاروان ها اندیشیده شده است، گفت: در انتخاب راویان، روحانیون، نخبگان برجسته و برنامه های فرهنگی اثر گذار برای مناطق عملیاتی تدابیری پیش بینی شده تا زائران بتوانند به خوبی بهره مند شوند.

وی افزود: امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با مسئولان داشتند تاکید کردند که راهیان نور راهی است که می توان از آن گنج استخراج کرد و به بدنه تزریق کرد.

مهاجر با اشاره به اینکه امسال راهیان نور با شعار«ما می توانیم» انجام شد، اظهار کرد: افراد با حضور خود در راهیان نور باری دیگر با شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.