هیات نظارت ارزیابی کند که برجام نقض شده است یا خیر

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقض برجام از سوی دولت آمریکا در ماه‌های اخیر و اقدام ضروری کشورمان در حال حاضر، اظهار داشت: در مقابل ما ۶ کشور با هم امضاکننده برجام هستند و اگر کشوری مانند آمریکا نقض‌کننده برجام باشد، طبیعتاً یک مسیر انحرافی خارج از مسیر هفت کشور (ایران و ۶ کشور طرف مقابل) را در پیش گرفته است.

وی افزود: این بدان معنا نیست که دیگر کشورها مانند چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی که برجام را اجرا نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نیز معتقدیم که جمهوری اسلامی نقض‌کننده برجام نخواهد بود، اما قطعاً آمریکا در این میان مقصر است و حرکت او مورد مخالفت دیگر کشورها قرار دارد.

بروجردی تأکید کرد: صورت مسئله تمام تبعات اقدامات آمریکا در نقض برجام به خودش برخواهد گشت؛ بنابراین، این مسئله نیازمند یک تصمیم‌گیری در سطح شورای عالی امنیت ملی است.

وی در پاسخ به این سؤال که مطابق بند دوم فرمان مشروط رهبر معظم انقلاب برای اجرای برجام، آیا نباید اجرای برجام از سوی ایران در حال حاضر متوقف شود، اظهار داشت: برجام هم در آغاز و هم در مسیر مذاکره و هم در تصمیم‌گیری نهایی به عهده شورای عالی امنیت ملی بوده است؛ ورود مجلس نیز با دستور و نظر مقام معظم رهبری در مقطعی صورت گرفت و مجلس نظرات خود را اعلام کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به همین دلیل هیات نظارت بر اجرای برجام در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، نه در مجلس؛ بر این اساس رصد کردن میزان تخلفات و اینکه آیا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اجرای برجام را متوقف کنیم، قطعاً برعهده این شوراست.

بروجردی گفت: قطعاً در حال حاضر باید این ارزیابی صورت بگیرد که آیا برجام نقض شده است یا خیر؛ این انتظاری است که افکار عمومی نیز از هیأت نظارت بر اجرای برجام دارند.