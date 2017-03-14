به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی به مناسبت بزرگداشت روز شهدا در جمع مسئولین و کارکنان وزارت دادگستری اظهار کرد: به مقام والای شهدا ادای احترام میکنیم و امیدواریم فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه حاکم باشد و فرهنگ حرکت برای خدا و تلاش برای ارتقای ارزشهای الهی نصب العین ما باشد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه سالی که گذشت با فراز و فرودها و خوشیها و ناملایمات همراه بود گفت: این سال با تمام حوادث و اتفاقاتی که در آن اتفاق افتاد، با دستاوردها و موفقیتهای بسیاری نیز همراه بود که در مجموعه وزارت دادگستری نیز به همین ترتیب، علیرغم همه کاستیها، به لطف خدا، اقدامات مثبت و دستاوردهای ارزندهای حاصل شد.
وی با ارایه آماری از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و معاونتهای حقوقی و پارلمانی، حقوق بشر و امور بینالملل، حقوق مالکیت فکری و توسعه مدیریت و پشتیبانی و نیز مراجع ملی کنوانسیونهای حقوق کودک و ضد فساد، ضمن ابراز رضایتمندی از اقدامات صورت گرفته، تصریح کرد: در سالی که گذشت، موفقیتهای ما در حوزههای مختلف، بیشتر از کاستیها بوده است.
با بازتاب دستاوردها، حس امیدواری را در جامعه تزریق کنیم
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی در خصوص اقدامات دولت در سالهای گذشته گفت: خیلی از اوقات در فضاهای انتخاباتی و رقابت سیاسی، حق و حقیقت یا پنهان شده و یا قلب میشود؛ ما همواره در ارایه گزارش به مردم باید دقت کنیم تا حس امیدواری را در جامعه ایجاد کنیم؛ اما متأسفانه اغلب در رسانهها، شاهد ارایه گزارشهای منفی و برجسته سازی نقاط ضعف هستیم؛ ما نمیگوییم که انتقاد صورت نگیرد، اما نقاط مثبت، دستاوردها و توانمندیها نیز باید برای مردم بازگو شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگ نیز بیان داشت: در حوزه فرهنگ کارهای زیادی صورت گرفته و با وجود کاستیها، انگیزه زیادی برای انجام کارهای خوب به ویژه در بین جوانان وجود دارد؛ با این وجود، مشکلات جدی نیز در حوزه فرهنگ وجود دارد که متأسفانه باید بگوییم، بیتوجهی به مسایل دینی و لاابالی گری در این حوزه حجمش کم نیست و در فضاهای مختلف واقعی و مجازی و اداری و غیر اداری و نقض قانون و بیتوجهی به دستورات الهی از جمله مسایلی است که موجب نگرانی است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.
دستاوردهای علمی کشور در سالهای اخیر، در عرصه جهانی بینظیر است
وزیر دادگستری توفیقات جامعه علمی کشور را از جمله دستاوردهای بزرگ چند سال اخیر دانسته و اظهار کرد: زمانی نگران بودیم رشد علمی کشور کند شده باشد؛ اما اکنون که در این حوزهها در بسیاری از موارد در دنیا اول هستیم چرا بازگو نمیشود؟ مگر اول شدن در دنیا کار کوچکی است؟ در سال ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی ایران رتبه اول جهان در رشد علمی را کسب کرده و این میزان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نیز ۱۱/۵ درصد رشد را نشان میدهد؛ این در حالی است که متوسط نرخ رشد علمی در بین ۲۵ کشور علمی جهان ۰/۵ منفی است و این دستاورد کشور است که باید بازگو شود.
وی دستاوردهای حاصل شده را نتیجه تلاش جمعی دانسته و تأکید کرد: این دستاوردهای ارزنده برای تحریک بیشتر فعالان، دانشجویان، محققین و کارگزاران باید بطور مداوم بازگو شوند تا باعث ایجاد تحرک و تلاش مضاعف در جامعه باشد.
پورمحمدی همچنین به برخی دستاوردهای حوزه صنعت کشور اشاره کرد و افزود: انتقاد برخی در خصوص تعطیلی بنگاههای کشور نادرست است و بر اساس آمار مستند، حدود ۲۳ هزار بنگاه متوسط و کوچک در کشور فعال شدهاند که ثمره آن رشد صنعتی در سالهای اخیر و افزایش میزان صادرات صنعتی است؛ بر همین اساس در پاییز امسال ۱۴ درصد رشد صنعتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشتهایم و در ضمن تراز مثبت تجاری نیز در سال گذشته و امسال به ترتیب ۹۶۰ و ۷۵۰ میلیون دلار بوده است که حاکی از رشد و توسعه در بخش صنعت کشور است.
بر اساس آمار مستند، قدرت اقتصادی و خرید مردم افزایش یافته است
وی ادعاهای مطرح شده در خصوص کاهش توان اقتصادی قشرها جامعه را بی اساس دانسته و تصریح کرد: ما بر اساس آمار دقیق صحبت میکنیم و هر کس ادعایی بر خلاف این آمار دارد میتواند با سند و استدلال مطرح کند؛ برای نمونه، آمار در مورد کشاورزان که از محرومترین قشرها جامعه هستند نشان میدهد، در سال ۹۵ میزان تولید محصولات کشاورزی، ۲۱ میلیون تن نسبت به سال ۹۲ افزایش پیدا کرده که این بر اساس آمار رسمی تولید در کشور بوده و سود آن به جیب کشاورزان زحمتکش کشور رفته و قدرت خرید آنان افزایش یافته است.
جمعیت حقوق بگیران کشور، دیگر نمونه آماری وزیر دادگستری بود که در مورد آن توضیح داد: ما بالای ۵۰ میلیون نفر خانواده حقوق بگیر در بخشهای مختلف دولتی، غیردولتی، کارگران، بازنشستگان و نیز قشرها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد خمینی (ره) در کشور داریم که در سه سال اخیر، بر اساس تمام آمارها، بطور متناوب افزایش حقوقی بیشتر از نرخ تورم داشتهاند و رشدی که طبقات پایین داشتهاند به مراتب بیشتر از رشد طبقات بالاتر بوده است. این آمار واقعی نشان میدهد ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه امسال ۷/۵ درصد و بدون نفت پنج درصد بوده است در سفره مردم نیز تأثیر مستقیم داشته و ضمن آنکه قدرت خرید مردم کاسته نشده، چند درصد هم افزوده شده است البته به دلیل کاهش قدرت خرید طی سالهای قبل هنوز این افزایش حقوق بیش از تورم طی سه سال گذشته نتوانسته جوابگوی کاستیهای بر جای مانده باشد اما در هر صورت تلاشهای گسترده همه ارکان حاکمیت و مردم و مدیریت منسجم دولت هم در آمار کلان و هم در آمار خرد و قدرت خرید مردم با نتایج مثبت روبرو هستیم.
وی با انتقاد از کتمان حقایق در مورد دستاوردها و اقدامات مثبت صورت گرفته گفت: این دستاوردها متعلق به نظام و از الطاف الهی است و صرفاً به دولت ارتباط ندارد و نباید در مورد نعمتها و تلاشهای صورت گرفته، ناسپاسی صورت گیرد؛ چرا این دستاوردها را نمیبینیم؟ از تحقیر یکدیگر و کتمان حقیقت، چه سودی میبریم؟ فرهنگ خوب دیدن، زیبا دیدن و حسن ظن، فرهنگ الهی است و بدانیم که فرهنگ سوء ظن، همه را به نابودی میکشاند.
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