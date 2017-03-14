۸۰۰ اصله نهال در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود غرس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد شاهرود، سید حسین بدیعی در حاشیه مراسم غرس نهال در این دانشگاه گفت: این دانشگاه بر استمرار طرح یاد سبز شهدا در راستای حفظ و نگهداری محیط‌زیست به‌عنوان امانت الهی و به‌پاس ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان توجه ویژه دارد.

وی افزود: در این طرح ۵۰۰ اصله نهال زیتون و ۳۰۰ نهال از سایر انواع درختان در فضایی به وسعت شش هزار مترمربع در سطح دانشگاه و در جوار قبور پاک شهدای گمنام غرس شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اظهار کرد: اهمیت فضای سبز در دانشگاه برای ما بسیار بالا است و دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با داشتن هزاران مترمربع فضای سبز در این مورد پیشرو است.

بدیعی کاشت اصولی و از روی قاعده فضاهای سبز در این دانشگاه را از نقاط قوت آن دانست و بیان کرد: همواره سعی شده تا در کاشت درختان و در کل ایجاد فضای سبز تمامی قواعد زیست‌محیطی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب رعایت شود به‌طوری‌که هم‌اکنون در تمامی سطح فضای سبز دانشگاه فقط از آب‌یاری قطره‌ای استفاده می‌شود.

وی فضای این دانشگاه را به لحاظ زیبایی کم‌نظیر خواند و تصریح کرد: در ایام نوروز امیدواریم همکارانی که در این واحد دانشگاهی اسکان دارند بتوانند از این فضای زیبا و روح‌بخش استفاده کنند و ما مفتخریم با توجه به اینکه در میانه راه ارتباطی بین تهران و مشهد مقدس قرار داریم میزبان زائران علی بن موسی‌الرضا (ع) هستیم.