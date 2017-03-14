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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

جدیدی؛

برگزاری نشست خبری اصلاح طلبان شورا قابل قبول نیست

برگزاری نشست خبری اصلاح طلبان شورا قابل قبول نیست

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران در روز گذشته، گفت: این نمی شود که هر کسی بسته به نوع سلیقه، نشست خبری بگذارد و هرچه که خودش بخواهد بگوید.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وظایف و نقش هر نماینده در شورای شهر تهران اظهار کرد: در مرحله اول باید صداقت، راستگویی، شفاف سازی در یک نماینده وجود داشته باشد.

وی گفت: این حق مردم است که بدانند کدام یک از نمایندگان، خودش و آبرویش را خرج مردم و شهر کرده و چه نماینده ای، مردم و شهر را خرج خودش کرده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: متأسفانه برگزاری نشست های خبری از سوی برخی از گروه ها، جای تعجب و سوال دارد و این قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شهر تهران در شورای شهر با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم، جز مردم و منافع شهر و این حق مردم است که از یک منبع رسمی و آگاه گزارش عملکرد چهارساله اعضاء را مطلع شوند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه به روزهای آخر سال ۹۵ و فرارسیدن عرصه انتخابات، می طلبد که هیئت رئیسه شورای شهر تهران جلسه فوق العاده ای با حضور رسانه ها برگزار کند تا مردم گزارش عملکرد متخصص و غیرمتخصص را بدانند.

جدیدی تصریح کرد: این اتفاق مشخص می کند چه کسی برای خودش کار کرده و چه کسی برای مردم و چه کسی بهانه جویی کرده و ایراد گرفته است و اذهان عمومی را تشویش کرده است.

کد مطلب 3932167

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