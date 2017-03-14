برگزاری نشست خبری اصلاح طلبان شورا قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وظایف و نقش هر نماینده در شورای شهر تهران اظهار کرد: در مرحله اول باید صداقت، راستگویی، شفاف سازی در یک نماینده وجود داشته باشد.

وی گفت: این حق مردم است که بدانند کدام یک از نمایندگان، خودش و آبرویش را خرج مردم و شهر کرده و چه نماینده ای، مردم و شهر را خرج خودش کرده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: متأسفانه برگزاری نشست های خبری از سوی برخی از گروه ها، جای تعجب و سوال دارد و این قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شهر تهران در شورای شهر با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم، جز مردم و منافع شهر و این حق مردم است که از یک منبع رسمی و آگاه گزارش عملکرد چهارساله اعضاء را مطلع شوند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه به روزهای آخر سال ۹۵ و فرارسیدن عرصه انتخابات، می طلبد که هیئت رئیسه شورای شهر تهران جلسه فوق العاده ای با حضور رسانه ها برگزار کند تا مردم گزارش عملکرد متخصص و غیرمتخصص را بدانند.

جدیدی تصریح کرد: این اتفاق مشخص می کند چه کسی برای خودش کار کرده و چه کسی برای مردم و چه کسی بهانه جویی کرده و ایراد گرفته است و اذهان عمومی را تشویش کرده است.