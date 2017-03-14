به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی صبح سه‌شنبه در درس خارج فقه به توضیحاتی پیرامون مکان‌های مصرف وجوهات شرعیه پرداخت و گفت: ما روزهای گذشته درباره شهریه طلاب و وجوهات شرعیه سخن گفتیم؛ اما ممکن است اشتباه یا تحریفی از این سخنان به وجود آید که لازم است توضیحاتی را درباره این مسئله بیان نمایم.

وی با بیان این مطلب که تمام وجوهات شرعیه برای شهریه طلاب و حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود، اظهار داشت: وجوهات شرعیه در سه بخش مصرف می‌شود که یکی از آن بخش‌ها، شهریه طلاب و حوزه‌های علمیه است.

این مرجع تقلید ابراز داشت: بخش دومی که وجوهات شرعیه در آن مصرف می‌شود، کمک به مناطق محروم کشور است که در آن به ساخت مسجد، مدرسه، حمام و ... در حد توان می‌پردازیم.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: ارسال آرد، برنج و ... از جمله فعالیت‌هایی است که برای کمک به مناطق محروم انجام می‌شود و پشتیبانی از علمای آن مناطق نیز از دیگر کارهایی است که انجام خواهد شد تا این عزیزان در آن مناطق مانده و برنامه های فرهنگی و تبلیغی خود را داشته باشند.

وی تصریح کرد: فعالیت در مسائل فرهنگی، بخش سوم مصرف وجوهات شرعیه است که در آن به چاپ کتب مفید از جمله، قرآن کریم، نهج البلاغه، تفسیر و ... می‌پردازیم.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: امروز مناطقی در آفریقا وجود دارد که ممکن است در یک آبادی فقط دو قرآن وجود داشته باشد و باید برای آنان این کتب مفید را ارسال کرد.

وی اظهار داشت: امروز نوجوانان و جوانان نیاز به رساله و کتب داشته و باید فعالیت‌های فرهنگی انجام شود.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان ابراز داشت: بنابراین وجوهات شرعیه علاوه بر شهریه طلاب در مناطق محروم و فعالیت‌های فرهنگی نیز صرف می‌شود.