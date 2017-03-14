به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از گزارش مقدماتی خود به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد، دوم و سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در ژنو، محل دفتر اروپایی سازمان ملل برگزار خواهد شد.

زهرا نعمتی که برای سومین سال پیاپی به این اجلاس دو روزه دعوت می شود، در این خصوص به سایت کمیته ملی پارالمپیک ایران گفت: این اجلاس هر سال در ژنو برگزار می شود. من سال گذشته نیز به این نشست دعوت شدم که به دلیل مسابقات المپیک و پارالمپیک نتوانستم شرکت کنم اما امسال قرار است به عنوان ورزشکار پارالمپین ایران در این اجلاس حضور داشته باشم.

وی افزود: شرکت در این جلسات برای من باعث افتخار بزرگی است و امیدوارم بتوانم نماینده خوبی برای کشورم باشم.



کماندار طلایی پارالمپیک ایران به نخستین حضورش در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و اظهار داشت: سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار در اجلاس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت شرکت کردم که بسیار عالی بود و موفقیت های بی نظیری به دست آوردیم.

زهرا نعمتی افزود: در سازمان ملل چندین بار به عنوان یک الگو برای افراد دارای معلولیت به دنیا معرفی شدم که برای من به عنوان یک بانوی ایرانی باعث افتخار بود.

وی ادامه داد: مطمئن هستم امسال نیز افتخارات خیلی خوبی رقم خواهد خورد و پیام های بسیار موثر و ویژه ای برای مردم جهان بویژه افراد دارای معلولیت خواهیم داشت. مهمترین پیامی که من خواهم داشت این است که بهترین راه شکست معلولیت، ورزش است.



نعمتی خاطر نشان کرد: در این سفر همچنین گزارش کاملی از ورزش پارالمپیک کشورمان به سازمان ملل ارائه می دهم. قطعا پیشرفت ورزش پارالمپیک در چند سال گذشته باعث افتخار خواهد بود و برای حاضران در کنوانسیون هم چشمگیر خواهد بود.



بانوی طلایی و پرافتخار کشورمان در پایان یادآور شد: زنان ایرانی واقعا توانایی بالایی دارند و می توانند در دنیا بی نظیر باشند فقط باید به توانمندی آنها باور داشت. آنها باید بتوانند الگویی برای تمام زنان دنیا باشند چراکه پشتکار زنان ایرانی بی نظیر است فقط باید باور کنیم از سایرین چیزی کم نداریم.