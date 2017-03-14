به گزارش خبرگزاری مهر، حامد همایون خواننده آلبوم «دوباره عشق» که به تازگی قطعه «حاکم احساس» را به عنوان اولین تک‌آهنگ خود پس از انتشار آلبوم منتشر کرد، در ادامه تور کنسرت‌هایش به قزوین می‌رود. اولین کنسرت این خواننده در قزوین ساعت ۱۹ و ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند در سالن نمایشگاه بین‌المللی قزوین برگزار خواهد شد.

مهران مسگری تهیه‌کننده این کنسرت که پیش‌تر اجراهای خواننده‌ها و گروه‌های مختلفی را در قزوین برگزار کرده است با اعلام این خبر گفت: بلیت‌های این کنسرت بدون این‌که تبلیغ خاصی برای آن صورت گرفته باشد در همان چند ساعت اولِ آغاز بلیت‌فروشی توسط مردم هنردوست قزوین خریداری شد و همین باعث شد این اجرا را که در سالن بزرگ نمایشگاه بین‌المللی قزوین برگزار خواهد شد برای یک سانس دیگر هم تمدید کنیم.

حامد همایون که فعالیت‌های هنری خود را با تهیه‌کنندگی شرکت «ترانه شرقی» به مدیریت محسن رجب‌پور انجام می‌دهد قرار است به زودی برای برگزاری کنسرت راهی اروپا شود.