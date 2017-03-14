آخرین پروژه تخریب شهرداری تهران به بن بست رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی نوشت: به نظر می رسد هرچه به ایام انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، عملکرد و اظهارات برخی از رجال سیاسی کشور اعم از دولتمردان، نمایندگان مجلس و حتی برخی از اعضای شورای شهر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته به نحوی که خدمت به مردم را قربانی قبیله گرایی و اغراض حزبی و جناحی می کنند. مشاور رسانه ای دولت در توئیت پراکنی های خود هریک از کاندیداهای بالقوه اصولگرا را از حضور در انتخابات منع یا بهتر است بگوییم تهدید به عدم حضور می نماید و از طرف دیگر برخی نمایندگان مجلس همچون محمود صادقی، لایحه و طرح های اجرایی و کلان مجلس را رها کرده و بدون داشتن اطلاعات کافی به اتهام افکنی علیه شهرداری تهران و حتی قوه قضائیه می پردازد. در همین راستا در روزهای پایانی مجلس شورای اسلامی، اقلیتی از نمایندگان به رهبری اصلاح طلبان(تحت عنوان لیست امید) طرحی را تحت عنوان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با موضوعاتی همچون واگذاری های زمین، تغییر کاربری های و همچنین پروژه های مشارکتی تقدیم هیئت رئیسه کردند.

بدون شک شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی خود متولی داشته و متولی اصلی آن نمایندگان مردم در شورای شهر تهران می باشند. در واقع اگر قرار باشد تا تحقیق و تفحصی از این نهاد عمومی صورت گیرد، این شورای شهر بوده که صلاحیت نظارت بر اعمال شهرداری تهران را داشته است، با این وجود گویا نمایندگان اصلاح طلب به سرپرستی عارف قرار گذاشته اند تا در روزهای آخر سال ۹۵ آخرین ترکش های خود را به یکی از رقبای بالقوه دولت یعنی شهردار تهران وارد نمایند تا شاید چنین طرحی منجر به یک جنجال رسانه ای گردد.

موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان اصلاح طلب مجلس نه تنها در برهه کنونی هیچ گونه ضرورتی نداشته بلکه شائبه هرگونه سیاسی کاری را پررنگ تر می سازد. پروژه ای دنبال دار که اولین مرحله آن توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و طبیعتا پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس، پروپاگاندای رسانه ای اصلاح طلبان دست به کار شده و هجمه های سنگینی علیه شهرداری تهران بوجود می آورند. این استراتژی کاملا حزبی توسط اصلاح طلبان نه تنها هیچ جایگاه قانونی را نداشته بلکه از لحاظ اخلاقی و عرفی نیز کاملا مردود می باشد. اگرچه برخی از اصلاح طلبان لیست امید همه تلاش خویش را برای خدشه دار کردن خدمات شهرداری تهران وشخص شهردار بکار گرفتند ولی رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران توسط اکثر نمایندگان مجلس نشان دهنده یک موضوع بیشتر نبوده و آن اینکه سیاسی کاری و بداخلاقی های سیاسی در برابر خدمت گزاری فرزندان انقلاب در شهرداری تهران با شکست مواجه شده است. ۱۳۲ عضو مجلس شورای اسلامی با رد طرح تحقیق و تفحص در مجلس در برابر ۹۰ رای موافق این طرح، باعث ثبت شدن شکستی دیگر در پرونده اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی شدند.

پیش بینی می شود هرچه جلوتر می رویم این گونه اقدامات غیرقانونی و حتی برخی اظهارات شاذ علیه شهرداری تهران و راس مدیریت شهری توسط برخی از اصلاح طلبان چه در مجلس شورای اسلامی و چه شورای شهر بیشتر گردد تا جایی که متاسفانه خدمت به مردم جای خود را به اهداف شخصی و درون حزبی بدهد.