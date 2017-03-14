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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

دادستان محمودآباد اعلام کرد:

اجرای حکم قلع و قمع ۱۳ فقره ملک تغییر کاربری شده در محمودآباد

اجرای حکم قلع و قمع ۱۳ فقره ملک تغییر کاربری شده در محمودآباد

محمودآباد - دادستان عمومی و انقلاب محمودآباد از اجرای حکم قلع و قمع ۱۳ فقره ملک تغییر کاربری شده در این شهرستان خبر داد.

فتح الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قلع و قمع ۱۳ فقره ملک روستایی، که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته، جمعاً به مساحت ۷۴ هزار و ۱۰۰ مترمربع پس از قطعیت حکم صادره، در شهرستان محمودآباد به مرحله اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در پی برگزاری جلسات متعدد با عوامل ذیربط در مدیریت جهاد کشاورزی و ارائه آموزش‌های لازم و اهتمام جدی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی صورت گرفته است.

کد مطلب 3932186

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