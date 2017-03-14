توجه به آرمان شهدا نقشه های دشمن را شکست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غفور حاجی نجفی، صبح سه شنبه در اعزام کاروان راهیان نور شهرستان گرگان اظهار کرد: مردم انقلابی ایران برای به ثمر نشستن این انقلاب زحمات بسیاری را متحمل شدند و رشادت های بسیاری انجام دادند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه گرگان گفت: توجه داشتن به آرمان و اهداف شهدا باعث می شود ما به نقطه پیروزی دست یابیم و این پیروزی باعث شکسته شدن نقشه های دشمنان انقلاب می شود.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توسط دشمنان انقلاب جنگ هشت ساله به ایران تحمیل شد اما با ایثار و فداکاری که توسط مردم انجام شد حتی یک وجب از خاک این سرزمین به به دست دشمن نیفتاد.

حجت الاسلام غفوری با بیان اینکه در این مملکت هرچه داریم از شهدا داریم، اظهار کرد: همه ما باید نسبت به آداب، دستور، روش و پیام شهدا توجه داشته باشیم.

وی در خطاب به کاروان ها، تصریح کرد: با توجه به اینکه شما مهمان شهدا هستید باید نسبت به انجام کارهای خود توجه بیشتری داشته باشید.

گفتنی است امروز ۲۶۶ نفر با پنج دستگاه اوتوبوس به مدت پنج روز به مناطق عملیاتی اعزام شدند.