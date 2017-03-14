صدور مجوز جذب دانشجوی پسا دکتری از دانشگاه های طراز اول دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ابطحی از بازنگری آیین‌نامه اعتبار ویژه و ایجاد وحدت رویه در امتیازدهی پژوهشی خبر داد و گفت: در سال ۹۵ قریب به ۶۰۰ قرارداد اعتبار پژوهشی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه «بیت» در سال جاری، تأکید کرد: این سامانه جستجوی یکپارچه در شبکه تجهیزات آزمایشگاهی را فراهم می‌کند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با اشاره به فرایند جذب دانشجوی پسا دکتری تصریح کرد: براساس مجوزهای وزارت علوم، از این پس دانشگاه‌ها می‌توانند از میان دانش‌آموختگان نخبه دانشگاه‌های طراز اول داخل و خارج کشور، دانشجوی پسادکتری جذب کنند.

ابطحی با اشاره به صدور مجوز پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی توسط وزارت علوم اظهار داشت: این واحد به غیر از پردیس اصلی دانشگاه، در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و آبسرد فعالیت خواهد داشت.