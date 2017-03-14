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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

ازسوی وزارت علوم؛

صدور مجوز جذب دانشجوی پسا دکتری از دانشگاه های طراز اول دنیا

صدور مجوز جذب دانشجوی پسا دکتری از دانشگاه های طراز اول دنیا

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی گفت: براساس مجوزهای وزارت علوم، از این پس دانشگاه‌ها می‌توانند از میان دانش‌آموختگان نخبه دانشگاه‌های طراز اول داخل و خارج کشور، دانشجوی پسادکتری جذب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ابطحی از بازنگری آیین‌نامه اعتبار ویژه و ایجاد وحدت رویه در امتیازدهی پژوهشی خبر داد و گفت: در سال ۹۵ قریب به ۶۰۰ قرارداد اعتبار پژوهشی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه «بیت» در سال جاری، تأکید کرد: این سامانه جستجوی یکپارچه در شبکه تجهیزات آزمایشگاهی را فراهم می‌کند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با اشاره به فرایند جذب دانشجوی پسا دکتری تصریح کرد: براساس مجوزهای وزارت علوم، از این پس دانشگاه‌ها می‌توانند از میان دانش‌آموختگان  نخبه دانشگاه‌های طراز اول داخل و خارج کشور، دانشجوی پسادکتری جذب کنند.

ابطحی با اشاره به صدور مجوز پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی توسط وزارت علوم اظهار داشت: این واحد به غیر از پردیس اصلی دانشگاه، در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و آبسرد فعالیت خواهد داشت.

کد مطلب 3932188
زهرا سیفی

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