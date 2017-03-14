بهره برداری از بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان فریمان

به گزارش خبرنگار مهر،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفری چندساعته به خراسان رضوی،صبح امروز بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان فریمان که به کمک خیران ساخته شده است را به بهره برداری رساند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فریمان در این مراسم به مراحل ساخت این بیمارستان اشاره کرد و گفت: عملیات ساخت بیمارستان حضرت زهرا( س) به منظور اجرای عدالت در حوزه سلامت و در زمینی اهدایی یک واقف به مساحت ۶۰ هزار متر مربع از سال ۸۸ آغاز شد و در اسفندماه سال جاری به پایان رسید.

محمدعلی پاینده افزود: این بیمارستان در ۵ طبقه ساخته شده و دارای بخش های عمومی و تخصصی است که شهروندان فریمانی می توانند از خدمات این بیمارستان استفاده کنند.

وی با اشاره به هزینه های انجام شده برای ساخت این بیمارستان خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه ساخت و۱۰۰ میلیارد ریال صرف تجهیز این مرکز درمانی شده است.