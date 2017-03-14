۱۱ واقعه مهم پزشکی امسال در اصفهان رقم خورد

کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تدوین اولین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور در اصفهان و راه‌اندازی نخستین درمانگاه تخصصی برای آموزش پزشک خانواده کشور در اصفهان از مهمترین اتفاقات حوزه بهداشت و درمان در اصفهان است.

وی به اولین جراحی صرع با ضایعه وسیع در کشور در مرکز صرع بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان به عنوان بزرگترین مرکز صرع کشور خبر داد و بیان داشت: سالانه بیش از ۵۰ عمل صرع در این بیمارستان انجام می‌شود و در حال حاضر در خاورمیانه تنها ایران و ترکیه موفق به عمل بیماری صرع با ضایعه وسیع شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن چهار تن از پزشکان دانشمند اصفهان در ردیف یک درصد دانشمندان برتر پراستناد دنیا خبر داد و افزود: هشتمین جایزه بنیاد کویت سال ۲۰۱۵ به دلیل تحقیقات و فعالیت در حوزه کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت در منطقه مدیترانه شرقی به مؤسس و رئیس پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان تنها مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری ‌های قلبی و عروقی در ایران و منطقه مدیترانه شرقی اهدا شد.

وی ادامه داد: برای اولین بار بحث اعتباربخشی موسسات آموزشی با الگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تدوین و در اسفندماه شورای ملی اعتباربخشی نتایج این اعتباربخشی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

جهانپور همچنین تولد جنین فریز شده پس از ۱۴ سال در اصفهان را یک اتفاق مبارک برای جامعه پزشکی استان دانست و اعلام کرد:‌ با وقوع این اتفاق نادر به همت مرکز باروری و ناباروری اصفهان، رکورد نگهداری جنین فریز شده در ایران شکست و جایگاه علمی اصفهان را ارتقا داد.

وی اضافه کرد:‌ برگزاری نخستین همایش بین المللی سازی علوم پزشکی کشور در اصفهان و نخستین استارت آپ سلامت الکترونیک کشور در استان دو واقعه مهم دیگر در حوزه سلامت بود که در این سال رقم خورد.