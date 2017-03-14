سعید اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت چهار بامداد سه شنبه بر اثر انفجار مواد محترقه دست‌ساز از نوع اکلیل سرنگ در یک منزل مسکونی آپارتمانی واقع در خیابان شهدا سمنان، یک جوان ۲۵ ساله مصدوم شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه، به منزل مسکونی خساراتی جزئی وارد شده است، گفت: جوان ۲۵ ساله نیز از ناحیه سر، صورت و دست دچار سوختگی شده که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل به بیمارستان انتقال یافت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سمنان همچنین با اشاره به اعزام دو دستگاه خودرو با پنج مامور آتش‌نشان به محل حادثه افزود: در ابتدای امر بلافاصله اقدام به قطع جریان گاز و برق در محل حادثه شد تا شرایط محل برای امر امور امدادی ایمن‌سازی شود.