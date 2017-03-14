هیئت نظارت برانتخابات باید برقوانین مربوطه تسلط موضوعی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم شیخ طلیمی صبح سه‌شنبه در جلسه توجیهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خراسان شمالی بر ضرورت تسلط موضوعی این اعضا بر قوانین مربوطه تأکید کرد.

عضو کمیته حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادامه این جلسه به تبیین این قوانین برای اعضای حاضر در جلسه پرداخت.

زهرا نعیمی افزود: دراین‌باره، مبنا و ملاک قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات باید به آن توجه کنند.

این جلسه با حضور اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی، هادی قوامی، علی قربانی و حسین بنی اردلان از اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در خراسان شمالی هستند که بر روند اجرای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور نظارت دارند.